Жаркая пятница на межбанке: кто и что спасло доллар от обвала ниже 27 гривен

В пятницу на валютном рынке не было скучно никому — ни дилерам, ни клиентам, ни спекулянтам, ни самому Нацбанку. Весь день предложение существенно превышало спрос и практически всю курсовую «погоду» делал НБУ.

Фото: news.dtkt.ua

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Несмотря на вчерашние заявления руководства регулятора о том, что плановые суммы интервенций по покупке доллара на межбанке будут скоро сокращены с нынешних ежедневных $20 млн до $5 млн — именно Нацбанку пришлось сегодня выкупать весь излишек предложения. Особого количества желающих купить валюту среди представителей реального сектора не было, а те, кто все же покупал — делали это очень осторожно и явно выжидали «дна» по курсу. Эта тактика сегодня для них была правильной.

С утренних 27,125/27,145 уже к 11:00 курс резко просел до 27,045/27,065 гривен и стало ясно, что выкупать предложение доллара особенно некому. Все явно шло к провалу котировок ниже психологического порога в 27 гривен за доллар. И продавцы постепенно снижали свои ценники, а немногочисленные покупатели и спекулянты активно играли «на понижение».

Ближе к 11:00 на межбанк вышел НБУ с покупкой валюты по цене не выше 27,06 гривен. Это частично сдержало падение котировок, но не решило проблему в целом — покупателей по-прежнему было мало, а желающих продать хватало. Объем сделок превысил $100 млн. Но как только регулятор ушел — котировки снова пошли вниз и к 12:00 остановились на отметке 27,03/27,05 гривен за доллар.

Курс явно мог бы опять просесть и больше, но в этот момент еще оставшиеся крупные покупатели видимо решили, что «дно» достигнуто и стали закрывать свои основные объемы. И курс в пределах 27,03/27,05 гривен с небольшими отклонениями продержался почти до 15:00.

Но избыток предложения все же продолжал давить на рынок и после 15:15 на торги во второй раз вышел НБУ с покупкой не выше 27,04 гривен. Этим он окончательно остановил падение курса и к завершению сессии котировки остановились на отметке 27,04/27,06 гривен за доллар.

Главные события 23 июля на валютном рынке:

Доллар за день подешевел на 8,5 копеек — с 27,125/27,145 до 27,04/27,06 гривен.

Нацбанк на рынок выходил дважды и выкупал доллар вначале по цене не выше 27,06 гривен, а под конец дня — не выше 27,04. Всего регулятор купил $32 млн.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,0639 гривен, а официальный курс на 26 июля 2021 года установлен на уровне 27,048 гривен за доллар.

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Источник: МинФин