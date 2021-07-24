Франция открылась для украинцев

Франция открыла въезд для всех типов путешествий украинцев по рекомендации Совета Е С. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем твиттере.

Фото: tpg.ua

2

Страхование от COVID-19. Выплата в 50000 гривен

Как пересечь французские границы

Пересечение французской границы возможно при наличии свидетельства о вакцинации или свежего негативного теста.

Как отмечают в Министерстве иностранных дел (МИД), нет ограничений для въезда, если гражданин Украины вакцинирован одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции. Среди них — вакцины Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

Вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и 7 дней с момента второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами. Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов сovid-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевшими сovid-19.

В случае если украинец не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда.

Такие условия въезда применяются как ко взрослым, так и к детям в возрасте от 12 лет.

Напомним

С 1 июля украинцев, привитых вакциной, утвержденной Евросоюзом, без ограничений пускают на Кипр.

Латвия и Эстония открылись для туристов из Украины. Отрицательный ПЦР-тест нужен только при въезде в Латвию.

Бельгия открыла границы для украинцев. Границы для граждан Украины открыли по рекомендации Совета Е С.

Словакия открылась для вакцинированных украинцев. Въезд также возможен с самоизоляцией.

Швеция открывает границы для украинцев с 26 июля. Въезд позволили с отрицательным ПЦР-тест на сovid-19 или сертификатом о вакцинации.

Ранее

ЕС включил Украину в «зеленый список» стран и рекомендует отменить ограничения на путешествия украинцев. Рекомендация Евросовета не является юридически обязательным документом, поэтому последнее слово остается за каждым государством — членом ЕС.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин