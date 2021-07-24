Clubhouse отказался от системы приглашений

Соучредители Clubhouse Пол Дэвисон и Рохан Сет объявили, что приложение перестанет быть доступным только по приглашениям. В списке ожидания находятся около 10 млн человек — постепенно их будут добавлять в приложение, сообщает Investory News со ссылкой на The Verge.

Фото: ua.news

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«Система приглашений была важной частью нашей ранней истории», — говорится в блоге Clubhouse. Это решение позволило контролировать рост Clubhouse и обеспечить стабильную работу программы.

Clubhouse также представил новый логотип и новую иконку программы — с изображением Джастина «Мизи» Уильямса, менеджера рэпера 21 Savage.

The Verge объясняет отказ Clubhouse от системы приглашений растущей конкуренцией на рынке звуковых соцсетей. Пока Clubhouse развивал свою площадку и увеличивал список ожидания, другие социальные аудиопродукты, такие как Twitter Spaces, стали доступны всем.

Если Clubhouse хочет конкурировать и продолжать привлекать новых пользователей, необходимо сделать так, чтобы каждый мог получить доступ к приложению, пишет издание.

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Источник: МинФин