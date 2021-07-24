23 июля Нацбанк вышел на межбанк и купил $32 миллиона (обновлено)

Сегодня, 23 июля, Нацбанк впервые после 9 июля дважды выходил на рынок с покупкой доллара: первый раз по курсу до 27,06 грн/$, второй — выкупал все дешевле 27,04 грн/$. Всего регулятор купил $32 млн.

Фото: minfin.com.ua

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«Это частично сдержало проседание котировок, хотя предложение валюты на середину дня все еще превышает спрос. Часть потенциальных покупателей стали „на паузу“ и выжидают „дна“ по курсу доллара», — заметил финансовый аналитик портала «Минфин» Алексей Козырев. Участники рынка на момент написания статьи не исключают сегодня повторных выходов Нацбанка на торги, если предложение будет значительно превышать спрос.

Нацбанк вновь появился на рынке 23 июля и выкупает все предложения дешевле 27,04, что сдерживает проседание котировок в конце пятничной сессии.

Ужесточение монетарной политики

Однако вчера на монетарном брифинге в НБУ регулятор заявил, что уменьшит в скором времени плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $20 млн до $5 млн.

Это связано с ужесточением монетарной политики.

Сколько купил валюты НБУ

С 12 по 16 июля Национальный банк Украины не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.

В период с 5 по 9 июля Нацбанк купил на межбанке $20 млн. Валюту регулятор не продавал.

За неделю с 29 июня по 2 июля Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $26 млн.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $993,3 млн, а продал — $169,5 млн.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Татьяна Зарембо

Пишет на темы:

Экономика, финансы

Источник: МинФин