У банков рекордные ожидания относительно роста кредитования бизнеса и населения (опрос)

Позитивные настроения банков по динамике кредитования в I квартале 2021 усилились во II квартале: респонденты отметили дальнейший рост спроса домохозяйств и корпораций на займы и улучшили до рекордного показателя ожидания роста кредитного портфеля бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Фото: soscredit.ua

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В апреле — июне 2021 спрос на бизнес-кредиты вырос, больше всего — на займы МСП, гривневые и краткосрочные кредиты.

Главные факторы — снижение процентных ставок, потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале.

Ожидания изменения ключевых показателей банков в течение следующих 12 месяцев

Корпоративное кредитование

Смягчение кредитоспособности для бизнеса банки отмечают третий квартал подряд и объясняют это высоким уровнем ликвидности, усилением конкуренции с другими банками, положительными ожиданиями относительно общей экономической активности и развития отдельных отраслей, прежде всего для МСП.

Треть респондентов показали рост уровня одобрения заявок вследствие снижения процентных ставок, прежде всего крупным компаниям, а также из-за увеличения размера займов.

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Более 80% банков считают общую долговую нагрузку средней, у крупных предприятий она выше, если сравнить с МСП.

В следующем квартале финучреждения прогнозируют значительное с 2013 года смягчение стандартов гривневого кредитования бизнеса.

Изменение кредитного спроса корпоративного сектора (баланс ответов)*

Потребительское кредитование

Спрос населения на кредиты растет в течение года. Во втором квартале половина респондентов отметили рост спроса как на потребительское кредитование, так и на ипотеку.

Стандарты кредитования населения смягчаются третий квартал подряд.

По ипотечным кредитам — благодаря положительным ожиданиям перспектив рынка недвижимости. Для потребительских кредитов это связано с позитивными ожиданиями платежеспособности потребителей и общей экономической активности, а также с конкуренцией с другими банками и небанковскими финансовыми учреждениями.

Уровень одобрения заявок вырос преимущественно на потребительские кредиты. Каждый пятый банк считает долговую нагрузку домохозяйств низкой.

Изменение кредитного спроса домохозяйств (баланс ответов) *

Риски

Во втором квартале участники опроса отметили умеренный рост риска ликвидности, кредитного и процентного рисков.

В ближайшие три месяца банки ожидают дальнейший рост кредитного риска, в то же время процентный риск и риск ликвидности уменьшатся.

Изменение рисков банков (баланс ответов) *

Ожидания рынка

В следующие 12 месяцев 79% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств, 88% — корпораций. Доля банков, которые ожидают прироста кредитного портфеля предприятий, является крупнейшей за всю историю наблюдений.

67% финучреждений прогнозируют рост объемов фондирования из-за увеличения средств как населения, так и корпораций.

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Контекст

Национальный банк Украины публикует «Опрос об условиях банковского кредитования» ежеквартально. Цель опроса — улучшить понимание состояния и тенденций развития кредитного рынка Национальным банком и участниками банковского сектора. Отчет содержит обобщенные оценки и прогнозы изменений стандартов и условий кредитования корпоративного сектора и домохозяйств, изменений кредитного спроса и т. п.

Текущий опрос проводился из 17 июня по 9 июля 2021 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 90%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.

Источник: МинФин