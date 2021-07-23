Страны еврозоны могут не опасаться по поводу предоставления финпомощи для восстановления экономики — ЕЦБ

На днях глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристина Лагард заявила, что регулятор продолжит сохранять низкие процентные ставки по долговым обязательствам еврозоны. Об этом сообщает cnn.com.

Фото: liga.net

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Монетарная политика ЕЦБ

Эксперты считают такое заявление сигналом к тому, что европейские политики и главы финансовых ведомств могут не опасаться по поводу дополнительного выделения пакетов финпомощи для восстановления экономики.

Однако глава ЕЦБ напоминает, что уровень инфляции не должен существенно превышать целевой показатель в 2%. Если ЕЦБ увидит, что инфляция слишком ускоряется, европейский центробанк может изменить свою монетарную политику.

Заявление главы ЕЦБ прозвучало на фоне того, как банк продолжает выкупать гособлигации европейских стран в рамках своих усилий по стимулированию экономики.

С марта 2020 года по настоящий момент ЕЦБ приобрел облигаций на 1,2 трлн евро.

Эксперты подсчитали, что банк скупает ценные бумаги со скоростью 80 млрд евро в месяц. При этом, согласно принятой в прошлом году программе финподдержки, максимальная сумма, которую ЕЦБ может потратить на приобретение еврооблигации, не должна превышать 1,85 трлн евро. Тем не менее аналитики британского банка Barclays считают, что, если пандемия не обострится, ЕЦБ завершит свою программу скупки евробондов уже в марте 2022 года.

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Представители Европейского центрального банка объявили о начале работ по созданию цифрового евро, поскольку все большее число потребителей отказываются от использования наличных денег. Ожидается, что работы по проекту продлятся около двух лет, после чего ЕЦБ представит прототип единой цифровой валюты, которая позже будет запущена на территории 19 стран еврозоны.

Источник: МинФин