Финансы

Рынок земли: за три дня зарегистрировали 485 земельных сделок

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По состоянию на 22 июля заключили 1592 земельные сделки, что на 485 сделок больше по сравнению с данными на 19 июля, сообщает Минагрополитики.

Фото: glavcom.ua

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Заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 4008 нотариусов.

Всего нотариусы подали 4483 заявок, из них согласовано 3897. В очереди на рассмотрение — еще 69.

В пресс-службе министерства отметили, что отказ получили 517 заявок.

Инфографика: Минагрополитики

По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Полтавская область с показателем 506,6 га.

Затем следуют Харьковская (310,7 га), Винницкая (218,6 га), Кировоградская (194,0 га) и Черниговская (157, 3 га) области.

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Контекст

  • С 1 июля 2021 года в Украине заработал рынок земли. Граждане Украины отныне могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения с ограничением в 100 га.
  • К 2024 году закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
  • Ранее, по состоянию на 19 июля, были зарегистрированы 1107 земельных сделок.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
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