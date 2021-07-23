НБУ оценил потери экономики из-за локдаунов

В Национальном банке Украины считают, что весенние карантины повлияли на снижение уровня реального ВВП Украины примерно 0,6 п. п. Возможное усиление карантинных ограничений, которое прогнозируется, будет главным риском для макропрогноза Украины, сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: accemedin.com

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Введение очередного локдауна связывают с распространением в Украине более агрессивного штамма коронавируса «Дельта».

Почему прогнозируются потери

«Новые варианты коронавируса, в частности „Дельта“, быстро распространяются и могут нанести новые потери украинской экономике. По оценкам Нацбанка, отрицательный вклад всех карантинных ограничений, введенных в первом полугодии 2021 года, в годовой реальный ВВП составил 0,6 п. п., в отличие от карантина весной 2020 года. Они не имели сдерживающего влияния на инфляцию, прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса», — говорится в сообщении.

Устойчивый потребительский спрос и благоприятные условия внешней торговли несколько компенсировали потери экономики Украины из-за усиления карантина зимой и весной, считают в НБУ.

Регулятор сохранил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%, и ожидает, что в дальнейшем экономика будет расти примерно на 4,0% ежегодно.

Однако Национальный банк ухудшил свой прогноз по инфляции на текущий год с 8% до 9,6%. При этом регулятор ожидает ее возвращения к 5% не раньше второй половины 2022 года. Пиком по инфляции станет осень 2021 года.

Также правление Национального банка приняло решение увеличить учетную ставку до уровня 8% годовых.

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Во время третьей волны коронавируса в Украине в «красный» уровень эпидемической опасности попали 14 областей и город Киев. Средний срок пребывания в локдауне составлял 37 дней.

Ранее всех справилась со сложной эпидситуацией Полтавская область, которая находилась в жестких эпидограничениях 22 дня. Дольше всех в ограничениях находились Житомирская (63 дня) и Черновицкая (52 дня) области.

Ранее

Потребительские цены в Украине в мае 2021 по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 рост цен составил 6,1%.

Национальный банк в мае ухудшил прогноз по инфляции на 2021. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 составит 8,0%.

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Источник: МинФин