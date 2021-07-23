НБУ обжалует судебное решение об исключении банка-банкрота из Государственного реестра банков Украины

Шестой апелляционный административный суд 21 июля 2021 года полностью отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Национального банка Украины и оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 19 апреля 2021 об исключении ПАО «Украинский инновационный банк» из Государственного реестра банков Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: stockworld.com.ua

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Мнение Нацбанка

По словам начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента Виктора Григорчука, это очередная попытка акционеров банка избежать его ликвидации в порядке, определенном действующим законодательством. Согласно этому закону, независимо от факта отмены в судебном порядке решений Национального банка по выводу банков с рынка, ликвидация банка должна быть завершена Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

«Национальный банк считает такие судебные решения незаконными и необоснованными и обжалует их в кассационном порядке. Ликвидация неплатежеспособного банка является необратимым процессом, а любые попытки со стороны его акционеров ее избежать несут в себе угрозу нарушения прав вкладчиков и других кредиторов неплатежеспособных банков», — прокомментировал он решение суда.

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Суть дела

Истцами в этом деле выступают миноритарные акционеры ПАО «Украинский инновационный банк» Эдуард Карякин, Алексей Морозов и Сергей Скрипкин.

13 июля 2016 года, в день вступления в законную силу судебного решения Окружного админсуда от 29.04.16 (отменил решение об отзыве лицензии и ликвидации банка), ПАО «Украинский инновационный банк» был переименован в ПАО «Украинская инновационная компания» и изменено его местонахождение с Киева на Северодонецк. Это было сделано для восстановления фактического контроля акционеров над банком как юридическим лицом.

Впоследствии, 8 мая 2020 года, Хозяйственный суд Луганской области принял к рассмотрению заявление о возбуждении производства по делу о банкротстве ПАО «Украинская инновационная компания». Таким образом компания, объявившая себя правопреемником банка, пыталась избавиться от своих обязательств перед кредиторами путем бегства в контролируемое банкротство.

Для блокировки восстановления процедуры ликвидации банка на основании предписаний действующего законодательства один из истцов по делу подал в суд заявление об изменении способа исполнения решения суда. В частности, он просил суд изменить «обязательства возобновить деятельность банка» на «исключение банка из Государственного реестра банков Украины», ведь наличие записи в этом реестре четко подтверждает, что юридическое лицо является банком, а следовательно его ликвидацию должен осуществлять Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Национальный банк обжалует в кассационном порядке указанные решения судов, ведь отмена в судебном порядке решения о признании неплатежеспособным и ликвидации ПАО «Украинский инновационный банк» никоим образом не лишает его статуса банка.

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Контекст

ПАО «Украинский инновационный банк» отнес НБУ к категории неплатежеспособных 24 декабря 2015 года. Главным принципом такого решения была несостоятельность банка своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточности средств и несоответствие его деятельности требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам Национального банка.

22 июня 2016 года Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц отозвал банковскую лицензию в ПАО «Украинский инновационный банк».

Источник: МинФин