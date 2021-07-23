Нацбанк намерен снизить инфляцию до 5% к концу 2021 года

Вектор Национального банка по снижению инфляции до 5% сегодня, 22 июля, подтвердил заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук на монетарном брифинге регулятора.

Фото: espreso.tv

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Монетарная политика НБУ

Заместитель председателя подчеркнул, что именно низкая и стабильная инфляция является основным условием для получения украинской экономикой длинного и дешевого долгового ресурса для инвестиционных проектов.

Как отметил Николайчук, в базовом сценарии центробанка заложены все грядущие процессы и события, которые ожидает глобальная экономика. Это и сокращение программы количественного смягчения Федеральной резервной службой США, и удлинение мягкой монетарной политики Европейским центробанком. «На наш взгляд, нормализация монетарной политики, если она будет постепенной, не создаст серьезных проблем для развивающихся стран, а сформирует благоприятные условия для них», — отметил заместитель председателя.

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Взаимодействие правительства

Кроме того, комментируя мнение первого вице-премьера Алексея Любченко относительно мягкой монетарной политики и экспансивной фискальной политики, Николайчук заверил, что Нацбанк находится в постоянном диалоге со специалистами из Министерства финансов, Министерства экономики, других министерств. Он подчеркнул, что с коллегами из этих ведомств они регулируют прогнозы и действия НБУ не только на денежном рынке. «Имея четкий мандат и независимость для его обеспечения, — сказал заместитель председателя, — Нацбанк бесспорно поддерживает экономическую политику правительства, только если это не противоречит ценовой и финансовой стабильности».

Усилия Нацбанка сконцентрированы на активном восстановлении банковского кредитования. «И мы видим в последние месяцы много положительных сигналов. Однако не хотим, чтобы этот процесс стал неуправляемым и в конце концов привел к тем рискам, реализация которых в свое время больно отразилась на экономике Украины в условиях предыдущих финансово-экономических кризисов».

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Напомним

Потребительские цены в Украине в мае 2021 по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 года рост цен составил 6,1%.

Национальный банк в мае ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен к концу т. г. составит 8,0%.

В последние месяцы 2020 года инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

В государственном бюджете на 2021 года заложена инфляция на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Ранее

Как писал «Минфин», первый вице-премьер-министр экономики Украины Алексей Любченко выступает за смягчение монетарной политики, экспансивную фискальную политику с акцентом на поддержку инфраструктурных проектов и удешевление кредитования приоритетных отраслей.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Татьяна Зарембо

Пишет на темы:

Экономика, финансы

Источник: МинФин