На следующей неделе Минфин планирует разместить на ОВГЗ-аукционах 5 гривневых выпусков и один в долларах США

На ОВГЗ-аукционах 27 июля Минфин планирует размещать гривневые и номинированные в долларах США облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). «Минфин» представляет традиционный обзор облигационного рынка.

Фото: epravda.com.ua

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Что будет предлагать Минфин 27 июля

На ОВГЗ-аукционах на следующей неделе планируется к размещению 5 гривневых выпусков со сроками обращения — 394 дня, 483, 826, 1071 и 2128 дней.

Выпуск облигаций, номинированный в долларах США, имеет срок обращения 330 дня.

Лимит в пределах 3 млн выставленных облигаций установлен по выпускам на 394 и 483 дня.

Традиционно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень размещаемых ОВГЗ.

Сколько нужно выплатить на следующей неделе

Министерство финансов должно на следующей неделе:

28 июля — погасить долгосрочный выпуск гривневых ОВГЗ с номинальной доходностью 14,30% на сумму 1,171 млрд грн плюс проценты по этому выпуску;

28 июля — выплатить проценты по 4 выпускам гривневых долгосрочных облигаций с номинальной доходностью от 6,5% до 14,10%.

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Как изменился портфель ОВГЗ

По данным НБУ, по состоянию на 23 июkя объем ОВГЗ в обращении составляет 996,8 млрд грн.

Структура собственников ОВГЗ на 23 июля 2021 года

Держатели ОВГЗ Последний уровень, млрд грн Предыдущий уровень, млрд грн Изменения за неделю, % НБУ 317,28 317,28 0 Банки 504,81 511,08 -1,3 Нерезиденты 107,44 108,56 -1,1 Юридические лица 48,50 49,23 -1,5 Физические лица 18,77 19,01 -1,3

При этом ОВГЗ-портфель в разрезе владельцев имел такую долевую структуру:

НБУ — 31,83%;

банки — 50,64%;

нерезиденты — 10,78%;

юрлица — 4,87%;

физические лица — 1,88%.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% – в долларах США

Ранее

За первую половину июля объем ОВГЗ в обращении увеличился — до 1005,16 грн.

Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $ 541 млн и 61 млн евро .

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $ 964 млн и 112 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.

Источник: МинФин