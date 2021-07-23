На следующей неделе Минфин планирует разместить на ОВГЗ-аукционах 5 гривневых выпусков и один в долларах США
На ОВГЗ-аукционах 27 июля Минфин планирует размещать гривневые и номинированные в долларах США облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). «Минфин» представляет традиционный обзор облигационного рынка.
Фото: epravda.com.ua
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Что будет предлагать Минфин 27 июля
На ОВГЗ-аукционах на следующей неделе планируется к размещению 5 гривневых выпусков со сроками обращения — 394 дня, 483, 826, 1071 и 2128 дней.
Выпуск облигаций, номинированный в долларах США, имеет срок обращения 330 дня.
Лимит в пределах 3 млн выставленных облигаций установлен по выпускам на 394 и 483 дня.
Традиционно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень размещаемых ОВГЗ.
Сколько нужно выплатить на следующей неделе
Министерство финансов должно на следующей неделе:
- 28 июля — погасить долгосрочный выпуск гривневых ОВГЗ с номинальной доходностью 14,30% на сумму 1,171 млрд грн плюс проценты по этому выпуску;
- 28 июля — выплатить проценты по 4 выпускам гривневых долгосрочных облигаций с номинальной доходностью от 6,5% до 14,10%.
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Как изменился портфель ОВГЗ
По данным НБУ, по состоянию на 23 июkя объем ОВГЗ в обращении составляет 996,8 млрд грн.
Структура собственников ОВГЗ на 23 июля 2021 года
|
Держатели ОВГЗ
|
Последний уровень, млрд грн
|
Предыдущий уровень, млрд грн
|
Изменения за неделю, %
|
НБУ
|
317,28
|
317,28
|
0
|
Банки
|
504,81
|
511,08
|
-1,3
|
Нерезиденты
|
107,44
|
108,56
|
-1,1
|
Юридические лица
|
48,50
|
49,23
|
-1,5
|
Физические лица
|
18,77
|
19,01
|
-1,3
При этом ОВГЗ-портфель в разрезе владельцев имел такую долевую структуру:
- НБУ — 31,83%;
- банки — 50,64%;
- нерезиденты — 10,78%;
- юрлица — 4,87%;
- физические лица — 1,88%.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по номинально-амортизационной стоимости
ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% – в долларах США
Ранее
- За первую половину июля объем ОВГЗ в обращении увеличился — до 1005,16 грн.
- Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $ 541 млн и 61 млн евро .
- В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.
- В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $ 964 млн и 112 млн евро.
Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.
Источник: МинФин