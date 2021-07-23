Мошенники уводят клиентов на фальшивый сайт Райффайзен Банка для доступа к их счетам

Мошенники начали фишинг-рассылку клиентам Райффайзен Банка, чтобы получить доступ к их счетам. Об этом говорится в сообщении банка в мобильном приложении.

Фото: allfin.com.ua

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«В последнее время мы наблюдаем рост количества попыток получить несанкционированный доступ к аккаутам клиентов с помощью фишинг-рассылок. Эти рассылки содержат ссылки на сайты, которые полностью дублируют Райффайзен Онлайн», — говорится в сообщении.

В банке призвали клиентов быть очень внимательными и всегда проверять адрес ссылки.

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«Райффайзен онлайн всегда доступен через официальные мобильные приложения Райффайзен онлайн и через веб-сайт — https://online.aval.ua/. Все остальные адреса и приложения — фишинговые», — пояснили в Райффайзен Банке.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин