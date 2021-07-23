Главное за неделю: рост учетной ставки, необанки в Украине, как скрыться от финразведки, увернуться от мошенников и слетать в космос

Зачем иностранцы скупают украинскую недвижимость и как это скажется на ценах

Риэлторы говорят, что за последний год доля иностранных покупателей на отечественном рынке недвижимости выросла в несколько раз. Суммарно до 10% всех продаж сейчас приходится на иностранцев или связанных с ними лиц. «Минфин» разбирался, кто и зачем приобретает квартиры в Украине и как это повлияет на цены.

Национальный банк повысил учетную ставку до 8%

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых.

Протестировали «Индекс страха»: сколько заработали и что сделали потом

Начало этой недели оказалось не слишком оптимистичным для инвестиционного портфеля «Минфина». В прошлой статье редакция писала о том, что доходность нашего портфеля составляла около 5,9%, но уже сейчас в моменте он уходил в минус. В дальнейшем турбулентность на рынке будет расти. Читайте, как мы готовим к этому свой портфель.

Недвижимость, акции, криптовалюта и бизнес: куда инвестирует гендиректор BlaBlaCar в Украине

Самое неудачное решение, от которого человек становится беднее — хранить сбережения в наличке, считает Алексей Лазоренко, генеральный директор BlaBlaCar в Украине. Он рассказал «Минфину», во что вкладывает деньги сам и какими принципами руководствуется при выборе инвестиционных инструментов.

НБУ ожидает пик инфляции осенью. Прогноз ухудшили до 9,6%

Учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6%.

Почему депозиты продолжат дешеветь до конца лета

22 июля, в четверг, Нацбанк может повысить учетную ставку, реагируя на инфляцию. Но финансисты не будут спешить менять доходность вкладов, которая уже скоро вплотную приблизится к уровню инфляции. Почему депозиты продолжат дешеветь до конца лета и на что могут рассчитывать клиенты финучреждений с депозитным портфелем до 1 млрд грн — в новом обзоре «Минфина».

Сколько необанков нужно Украине

Недавно на рынке появился еще один необанк — «Власний рахунок». Он стал уже седьмым по счету мобильным банком в Украине. «Минфин» выяснял, как себя чувствуют уже действующие проекты и для скольких «банков в смартфоне» хватит места на отечественном рынке.

Рынок земли: депутаты предлагают ввести ряд изменений и ограничений в Земельный кодекс

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предлагают сократить максимальную площадь земельных участков, разрешенную к покупке гражданами Украины и юрлицами с 10 тыс. га до 500 га.

Топ-5 банков Европы, через которые можно купить/обменять криптовалюту

Банкиры пока очень осторожно внедряют криптосервисы. Но инвесторы могут найти качественные услуги по покупке-продаже, хранению и инвестированию в криптоактивы. «Минфин» разбирался, какие банки и финтехкомпании делают лучшие предложения.

Новый способ скрыться от финразведки и другие новации закона о платежных услугах

В Украине запускают открытый банкинг и отменяют банковскую монополию на платежи. Осуществлять денежные переводы, выпускать карточки и электронные деньги смогут мобильные операторы, почтовые предприятия и практически любые юрлица. Эти новации содержатся в законопроекте о платежных услугах (№ 4364), который уже отправлен на подпись президенту.

Махинации с инвестициями. Нацкомиссия обновила список скам-проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список сомнительных финансовых проектов 6 компаний. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

Джефф Безос с командой успешно слетал в космос (видео)

После 15 успешных испытательных полетов без людей на борту компания Blue Origin намерена во вторник, 20 июля, миллиардер и его команда совершили успешный 11-минутный полет в космос на высоте 106 км.

Новая схема мошенничества. Как преступники получают доступ к телефонам клиентов Приватбанка

Преступники под видом сотрудников Приватбанка просят клиентов банка установить мобильное приложение, которое дает удаленный доступ к смартфону. О такой мошеннической схеме клиенты банка рассказывают в фейсбуке.

Источник: МинФин