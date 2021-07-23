«Доступная ипотека под 7%» не увеличила объемы продаж жилья в Украине — исследование FIMA

Ипотечная программа, которая реализуется правительством через Фонд развития предпринимательства, не оказала влияния на объемы продаж, сообщила агентству «Интерфакс-Украина» генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская.

Фото: pravda.com.ua

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Ожидания были завышенными

Согласно исследованию FIMA, 53,8% опрошенных управителей фондов финансирования строительства (ФФС) не ожидают влияния «ипотеки под 7%» и в дальнейшем. При этом 38,5% все же надеются, что она окажет влияние на объем строительства и продаж. Лишь 7,7% оптимистично считают программу началом активного роста отрасли.

«38,5% респондентов усматривают причину не слишком успешного старта „ипотеки под 7%“ в том, что условия программы не устраивают заемщиков», — сказала Волковская.

При этом 30,8% опрошенных указали что условия программы не устраивают кредиторов и застройщиков, а 7,7% просто считают, что программа не работает.

«То, что заемщики из-за зарплаты в конвертах не могут пройти финансовый скоринг в банке, проблемой не считают», — подчеркнула эксперт.

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Спрос остается стабильным

Однако спрос на квартиры в Украине в целом остается стабильным, а с окончанием локдауна отмечена тенденция к росту, подчеркивает Волковская.

«Согласно исследованию FIMA, по-прежнему большинство (76,9%) — покупатели, которые сообщают о желании улучшить свои жилищные условия. Доля инвесторов, приобретающих жилье для сдачи в аренду, составляет около 38,5%. Такие категории, как переселенцы с Востока и Крыма, безусловно присутствуют, но не составляют значимого количества», — сказала она.

Согласно онлайн-опросу управителей ФФС, проведенному по итогам работы в первом полугодии 2021 года, 61,5% респондентов сообщили, что спрос на жилую существенно не изменился, 15,4% отметили, что спрос уменьшился на 10−20%. При этом 15,4% респондентов указали, что спрос вырос на 10−20%, а 7,7% – более чем на 20%.

«В начале 2021 года из-за продолжительного карантинного периода, падения доходов мы отмечали проседание реального спроса. В апреле — мае 2021 года ситуация изменилась в лучшую сторону и количество проданных квартир вышло на докарантинный уровень. Сейчас рынок недвижимости демонстрирует тенденцию полного восстановления к показателям относительно успешного 2019 года», — сообщил директор львовской финансовой компании «Інтерсвит» Юрий Завьялыч.

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Исследование FIMA базируется на онлайн-опросе управителей фондов финансирования строительства, проведенного по итогам работы в первом полугодии 2021 года.

Ассоциация по управлению финансами и инвестициям (FIMA) создана в мае 2020 года. Объединяет 41 финкомпанию — управителя ФФС в Киеве, Львове, Одесе, Днепре, Хмельницком и Харькове.

Источник: МинФин