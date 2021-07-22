«Смягчение монетарной политики и экспансивная фискальная политика — ключевые задачи экономического роста» — Любченко

Первый вице-премьер — министр экономики Украины Алексей Любченко выступает за смягчение монетарной политики, экспансивную фискальную политику с акцентом на поддержку инфраструктурных проектов и удешевление кредитования приоритетных отраслей. Об этом он рассказал в статье на Lb.ua.

Фото: rbc.ua

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Ключевые задачи

«Для формирования стартового потенциала внутреннего рынка необходима стимулирующая фискальная и монетарная политика», — отметил Любченко.

Он назвал четыре блока мер для реализации стратегии экономического развития:

развитие внутреннего рынка, возобновление и развитие инфраструктуры;

развитие кредитования и эффективной банковской системы;

фискальные стимулы, государственный спрос, здоровые госфинансы;

улучшение инвестклимата.

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Внутренний рынок и инвестиции в инфраструктуру

«Ключевые меры первого блока: экспансивная фискальная политика с акцентом на поддержку инфраструктурных проектов и удешевление кредитования приоритетных отраслей. В госфинансах должен сохраняться первичный дефицит до появления устойчивых темпов экономического развития на уровне 4−5% ВВП; мягкая монетарная политика с акцентом на применение инструментов целевого рефинансирования банковских займов», — указал он

Говоря о шагах для реализации первого блока, помимо экспансивной фискальной политики и смягчения монетарной, он также назвал поддержку производств с локализацией технологических процессов в Украине и «здоровый протекционизм» в сферах по переработке сырья.

По мнению первого вице-премьера, учетная ставка должна сохраняться ниже нейтральной до появления роста экономики на уровне 4−5%.

Институты финансового посредничества

Второй блок — шаги, предусмотренные для развития института финансового посредничества. В рамках этого блока первый вице-премьер предлагает развивать инвестиционное рефинансирование банковских кредитов, смягчать требования к оценке кредитных рисков, модернизировать монетарную политику — «временное смещение акцентов с целей стабилизации инфляции к целям поддержки экономического роста», а также развитие небанковских финрынков как альтернативы финансирования инвестпроектов.

Первый вице-премьер указал на повышение эффективности работы набсоветов в госбанках в контексте развития их инвестспециализации.

Здоровые финансы, стимулирующие экономический рост

Относительно блока здоровых финансов Любченко считает необходимым реализовывать сбалансированную фискальную политику «со взвешенным влиянием на реальную экономику и состояние госдолга».

Кроме того, в этом блоке он считает необходимым принять также такие меры, как развитие фискальных инструментов поддержки инвестиций (государственные инвестиции в инфраструктуры, госгарантии под инвестиционные проекты, компенсация процентов под инвестпроекты, государственно-частное партнерство и концессии, а также налоговые стимулы активизации инвестирования).

Необходимо также перераспределение доходов посредством мер фискальной политики с акцентом на уравнивание доходности разных видов деятельности и снижение неравенства (включая меры налоговой политики).

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По словам Любченко, дополнительное денежное предложение, которое будет поступать в экономику через фискальные и монетарные каналы, а также благодаря международной поддержке, будет направляться в отрасли инфраструктуры и производство.

Необходимо обеспечить доступность ресурсов для инвестиционного развития, включающие кредитные ресурсы банков, инвестиционные инструменты центрального банка, фискальные инструменты поддержки инвестиций правительства, средства международных финансовых организаций, сбережения населения, сбережения других субъектов национальной экономики, ресурсы фондового рынка, подчеркнул первый вице-премьер.

Ключевые маркеры:

усиление защиты прав инвесторов, судебная реформа.

реформирование естественных монополий, совершенствование антимонопольного законодательства и усиления институциональной способности АМКУ;

дерегуляция предпринимательской деятельности;

конструктивное сотрудничество с международными финансовыми организациями по привлечению целевого внешнего финансирования в инвестиционные проекты в Украине, повышение эффективности использования привлеченных средств в рамках существующих программ.

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Источник: МинФин