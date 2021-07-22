Промпроизводство за первое полугодие ускорилось на 1,1%

В июне 2021 года рост промышленного производства в Украине в годовом выражении ускорился на 1,1% по сравнению с июнем 2020 года. В мае рост составил 5,4%, а по итогам апреля — на 13%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Фото: stockworld.com.ua

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Ключевые тенденции

В то же время по сравнению с маем промышленное производство в этот же период осталось на том же уровне, хотя с учетом сезонной корректировки Госстат фиксирует его снижение на 0,7%.

В целом за полугодие было также зафиксировано замедление роста промпроизводства до 2,1% с 2,2% по итогам пяти месяцев. В том числе в перерабатывающей промышленности темпы остались прежними — 2,5%, тогда как в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха снизились с 2,9% до 1,7%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли с 1, 2% до 1,4%.

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По основным промышленным группам в июне 2021 года в июне 2020 года рост наблюдался по:

товарам промежуточного потребления — на 1,6%;

инвестиционным товарам — на 104,9%.

За аналогичный период снизилось производство:

энергии — на 1,9%;

потребительских товаров краткосрочного использования — на 1,7%;

потребительских товаров длительного пользования — на 5,2%.

В региональном разрезе в июне 2021 года по сравнению с маем этого года превзошли показатель по Украине 14 областей и столица:

Волынская — на 12,9%;

Днепропетровская — на 10,9%;

Донецкая — на 4,3%;

Житомирская — на 8,4%;

Закарпатская — на 21,3%;

Запорожская — на 2,3%;

Ивано-Франковская — на 5,7%;

Киевская — 0,9%;

Львовская — на 4,1%;

Николаевская — 8,4%;

Одесская — 72,7%;

Полтавская — 0,7%;

Ривненская — на 22,3%;

Черкасская — на 1,0%;

Киев — на 3,6%.

Контекст

В январе — апреле т. г. рост промпроизводства составил 1,5% против аналогичного периода прошлого года.

В мае 2021 года индекс промышленной продукции по сравнению с апрелем снизился на 3,4%, а по сравнению с маем прошлого года — вырос на 5,4%.

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Источник: МинФин