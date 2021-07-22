Осенью уровень предложения земель сельхозназначения может вырасти в 1,5-2 раза (исследование)

В сентябре уровень предложения земель сельхозназначения может вырасти в 1,5−2 раза. Такие прогнозы приведены в исследовании ГИС «Увекон», сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: slovoidilo.ua

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Предложение земельных участков

По мнению партнера по развитию бизнеса компании Александра Коробко, рост предложения земельных участков будет связан прежде всего с ростом активности покупателей, а также с налаживанием процесса ценообразования. Опираясь на проведенное исследование, эксперт отметил, что по состоянию на 1 июля на продажу предлагалось 1 973 участка.

Наибольший объем предложений земельных участков был сосредоточен в областях:

Киевской — более 430;

Одесской — 170

Днепропетровской — 132;

Львовской — 114;

Полтавской — 106;

Харьковской — 99;

Херсонской — 98;

Житомирской — 96;

Винницкой — 80.

«В других областях уровень предложения земли сельхозназначения был значительно меньше. Самый низкий показатель зафиксирован в Луганской области — 17 земельных участков», — отметил Коробко.

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Стоимость земельных участков

По данным эксперта, с открытием земельного рынка средняя цена предложений колебалась пределах $2000−3600/га. В некоторых случаях цена предложений продажи земельных участков сельхозназначения достигала $4500/га.

Дороже всего земельные участки предлагались в Киевской, Черкасской, Львовской, Одесской и Закарпатской областях. Самая дешевая земля зафиксирована в Донецкой и Луганской областях.

«Указанные цены были обнародованы накануне открытия рынка земли. Только в августе можно будет говорить о соответствии цен имеющемуся спросу. Есть предположение, что земли, выставленные на продажу, хотя и имеют статус сельхозназначения, однако продаются не для фермеров, а для тех предпринимателей, которым нужна земля для устройства условной заправки или строительства жилья и т. д.», — отметил Александр Коробко.

Эксперт считает, что имеющиеся максимальные цены сейчас не является ориентиром для покупателей. «Рынок только открылся, поэтому максимальные цены сформированы без учета спроса. К тому же, если взять земельные участки, выставленные на продажу в Киевской области, то стоимость цены предложения почти вдвое превышает стоимость земли сельскохозяйственного назначения в некоторых странах Евросоюза», — подчеркнул он.

Эксперт считает, что на фоне постепенного роста предложения стоимость земли может снизиться. «Не исключено, что в сентябре предложение существенно возрастет. Однако пока нет единой системы и критериев оценки сельхозземли, именно поэтому мы видим „космические“ цены, а не реальные. Ведь на цену влияют несколько существенных факторов, таких как бонитировка почв (в частности виды выращиваемых культур и степень урожайности), распаханность, площадь участка, удаленность от крупных населенных пунктов и т. п. Очевидно, можно говорить о том, что следует ожидать постепенное выравнивание цен предложения и возможное их снижение», — подытожил эксперт.

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По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, с 1 до 19 июля включительно было заключено более 1100 договоров на покупку/продажу земель сельскохозяйственного назначения. Всего на указанную дату было осуществлено сделок суммарно на 1530 га земель.

Источник: МинФин