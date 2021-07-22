МВФ определится с перечислением Украине SDR до 2 августа. Распределение средств еще неизвестно — Шевченко

Международный валютный фонд ожидает решения Совета управляющих Фонда по перечислению специальных прав заимствований (SDR) для Украины до 2 августа, отметил на монетарном брифинге председатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

Фото: minfin.com.ua

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Глава центробанка подчеркнул, что уже есть решение Совета исполнительных директоров МВФ о выделении Украине SDR в возможной сумме $2,73 млрд в соответствии с квотой Украины, однако согласно алгоритму принятия решения в Фонде еще должно состояться голосование Совета управляющих Фонда.

Относительно направления этих средств, Шевченко отметил, что сейчас Нацбанк выполняет функции банка-депозитария. И только после зачисления этих средств центробанк готов принять участие в дискуссии с Министерством финансов о будущем распределении их между бюджетом и золотовалютными резервами регулятора.

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О сотрудничестве с МВФ

Отвечая на вопрос относительно дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, Шевченко подчеркнул, что для Нацбанка не является главной форма сотрудничества. «Главное — не форма реализации: продолжение программы или новая программа. Главное — реформы и дешевое финансирование Фонда. Структурные маяки, определенные МВФ, переходят из программы в программу. Поэтому стоит сконцентрироваться на их выполнении».

Контекст

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда согласился с предложением директора-распорядителя Кристалины Георгиевой о новом общем распределении SDR в размере $650 млрд. Георгиева отметила, что целью этого процесса является удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубокого кризиса со времен Великой депрессии.

«Распределение SDR повысит ликвидность и резервы всех наших государств-членов, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики», — отметила директор-распорядитель.

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«Распределение SDR поможет каждому государству-члену МВФ, особенно уязвимым странам, и укрепит принятые ими меры в ответ на кризис, вызванный covid-19. В предстоящие месяцы мы продолжим активно взаимодействовать с нашими государствами-членами с целью поиска приемлемых путей добровольной передачи SDR от богатых членов для оказания поддержки бедным и уязвимым странам», — указала Георгиева.

Для принятия решения об утверждении распределения SDR Совету управляющих нужна поддержка со стороны государств-членов, представляющих большинство в 85% от общего количества голосов. SDR, полученные в порядке распределения, предоставляются государствам-членам МВФ пропорционально их доле квот в Фонде.

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Источник: МинФин