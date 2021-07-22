Финансы

Курс валют на вечер 22 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

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К закрытию межбанка валюты устремились вниз: доллар потерял по 7 копеек на покупке и продаже, евро — по 3 копейки также на обеих операциях.

Фото: 04868.com.ua

0

Валюта

Открытие 22 июля

Закрытие 22 июля

Изменения

доллар

27,22/27,24

27,15/27,17

7/7

евро

32,10/32,12

32,07/32,09

3/3

рубль

0,3684/0,3688

0,3677/0,3683

0,0007/0,0005

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2200−27,2400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,1059−32,1295 грн/евро, торги по рублю — 0,3684−0,3688 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,12−27,28 гривны. Евро покупают по 31,88 гривны, продают по 32,20 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,16−27,25 гривны, евро — 31,85−32,12 гривны.

Источник: МинФин

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