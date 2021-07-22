Финансы
Курс валют на вечер 22 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка валюты устремились вниз: доллар потерял по 7 копеек на покупке и продаже, евро — по 3 копейки также на обеих операциях.
Фото: 04868.com.ua
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Валюта
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Открытие 22 июля
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Закрытие 22 июля
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Изменения
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доллар
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27,22/27,24
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27,15/27,17
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7/7
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евро
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32,10/32,12
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32,07/32,09
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3/3
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рубль
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0,3684/0,3688
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0,3677/0,3683
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0,0007/0,0005
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2200−27,2400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,1059−32,1295 грн/евро, торги по рублю — 0,3684−0,3688 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,12−27,28 гривны. Евро покупают по 31,88 гривны, продают по 32,20 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,16−27,25 гривны, евро — 31,85−32,12 гривны.
Источник: МинФин