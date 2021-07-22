Как в Украине будут регулировать криптовалюты — Минцифры

В среду, 21 июля, состоялась презентация дорожной карты развития цифровых активов в Украине. Проект разработали Министерство цифровой трансформации совместно с представителями других органов власти и участниками рынка.

Александр Борняков считает, что участникам рынка виртуальных активов следует предоставить больше свободы.

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Согласно дорожной карте, планируются следующие шаги:

В сентябре 2021 будет принят законопроект «О виртуальных активах» (№ 3637), который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

В ноябре 2021 планируется внедрение политики и процедур борьбы с отмыванием денег (AML) для поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASP) и их клиентов.

В январе 2022 планируют создать юридическое поле для токенизованных финансовых инструментов (защита инвесторов, дерегулирование, токенизация, ответственность компаний по управлению активами и институциональных инвесторов).

В мае 2022 будет введен в законодательство упрощенный механизм токенизации активов реального сектора.

В начале 2023 будет создана свободная экономическая зона для отрасли виртуальных активов, которая будет функционировать по английскому праву.

В октябре 2023 ожидается создание автоматизированной модели налогообложения в сфере виртуальных активов, которая будет интегрирована в систему законодательства.

По оценкам программы, на середину 2024 года уже около 47% украинцев будут пользоваться виртуальными активами.

Министерство обещает больше свободы

По словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, на нынешнем этапе законодательных изменений участникам рынка нужно предоставить больше свободы. В противном случае, по его словам, возникнет ситуация, как на украинском фондовом рынке: есть надежное регулирование, но нет фондового рынка как такового.

Как сообщал «Минфин», комитет ВР по вопросам цифровой трансформации Украины рекомендовал Верховной Раде принять законопроект № 3637 «О виртуальных активах» во втором чтении.

По словам Борнякова, введение цифровых активов в правовое поле:

обеспечит легальную работу международных криптовалютных бирж;

позволит гражданам токенизировать права собственности;

предоставит государственные гарантии судебной защиты прав на криптовалюту.

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В первом чтении парламент поддержал этот законопроект 2 декабря 2020.

Источник: МинФин