Главное за четверг: как подготовить инвестиции к кризису, что даст повышение учетной ставки, снова мошенники и переводы денег по телефону

Протестировали «Индекс страха»: сколько заработали и что сделали потом

Начало этой недели оказалось не слишком оптимистичным для инвестиционного портфеля «Минфина». В прошлой статье редакция писала о том, что доходность нашего портфеля составляла около 5,9%, но уже сейчас в моменте он уходил в минус. В дальнейшем турбулентность на рынке будет расти. Читайте, как мы готовим к этому свой портфель.

Национальный банк повысил учетную ставку до 8%

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых. Об этом во время монетарного брифинга заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко.

Недвижимость, акции, криптовалюта и бизнес: куда инвестирует гендиректор BlaBlaCar в Украине

Самое неудачное решение, от которого человек становится беднее — хранить сбережения в наличке, считает Алексей Лазоренко, генеральный директор BlaBlaCar в Украине. Он рассказал «Минфину», во что вкладывает деньги сам и какими принципами руководствуется при выборе инвестиционных инструментов.

НБУ ожидает пик инфляции осенью. Прогноз ухудшили до 9,6%

Учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6%. Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга в НБУ.

Мошенники уводят клиентов на фальшивый сайт Райффайзен Банка для доступа к их счетам

Мошенники начали фишинг-рассылку клиентам Райффайзен Банка, чтобы получить доступ к их счетам. Об этом говорится в сообщении банка в мобильном приложении.

Новый налог на недвижимость: кому и сколько платить. Когда покупать валюту. Прогноз курса (видео)

В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» финансовый аналитик Алексей Козырев обсуждает горячие финансовые вопросы: что будет с ценами на недвижимость при введении нового налога; когда нужно покупать валюту и есть ли взаимосвязь в этом вопросе с траншами МВФ. А также прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы.

Приватбанк и Visa запустили денежные переводы по номеру телефона

Приватбанк и Visa объявили о запуске в Украине полного функционала инновационного решения переводов по номеру телефона, которое должно изменить подход украинцев к P2P-переводам. Об этом говорится в сообщении банка.

Источник: МинФин