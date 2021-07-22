Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты

Аналитики Банк Канады допустили выпуск цифровой валюты (CBDC) и сделали вывод о пользе, которую она принесет гражданам страны, разрушив монополии крупных технологических компаний и банков. Такой вывод содержится в исследовании аналитиков Банка Канады. Об этом они сообщили в докладе «Позитивный сценарий CBDC».

Фото: crypt-mining.net

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Плюсы CBDC, отмеченные экспертами

Эксперты прежде всего отметили значение цифровой версии канадского доллара для повышения уровня конкуренции в экономике. Согласно мнению аналитиков, цифровая валюта может выступить «взвешенным решением» в ограничении рыночной власти ИТ-гигантов и против влияния извне, как минимум в сфере платежей.

Потребители получат возможность хранить средства без риска и необходимости в посредничестве кредитных организаций. Благодаря CBDC они смогут обойтись без кредитных карт, эмитенты которых зачастую становятся объектами расследований антимонопольных органов.

Благодаря возможностям программирования смарт-контрактов CBDC приведут к активным инновациям и повышению конкуренции в области цифровых услуг.

Эксперты также упомянули связанные с этим риски: ошибки в коде, уязвимость к кибератакам, проблемы с масштабируемостью и сложности переноса оффчейн данных в блокчейн.

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Вместе с тем, исследователи напомнили, что Банк Канады выпустит CBDC при условии окончательного снижения интереса граждан к использованию наличных денег или в случае угрозы монетарному суверенитету от альтернативной цифровой валюты. Вероятность последнего сценария они оценили как невысокую.

Аналитики подчеркнули, что при принятии положительного решения о выпуске цифровой версии канадского доллара потребуется внесение поправок в антимонопольное законодательство, пишет ForkLog.

Ранее

Напомним, в июле Народный банк Китая опубликовал white paper цифрового юаня.

Ранее Совет управляющих Европейского центрального банка одобрил переход к стадии исследования CBDC.

Источник: МинФин