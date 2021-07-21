Финансы

В Украине хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах

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В Верховной Разе зарегистрировали законопроект № 5805, которым хотят запретить продажи алкогольных напитков и сигарет любых видов в супермаркетах.

Фото: rbc.ua

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Что предлагает законопроект

Согласно пояснительной записке, предлагается запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в помещениях магазинов, продающих продукты питания, товары для детей или спортивные товары .

В случае, если магазины будут осуществлять продажу алкоголя и сигарет, они получат штраф в размере десяти прожиточных минимумов (23 790 гривен).

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Также предлагают создать специализированные торговые точки, куда перенесут продажу алкоголя и сигарет. В этих торговых точках планируют осуществлять продажу только указанных товаров.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 54 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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