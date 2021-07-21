В первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпаний

Во все растущем долге Китая проявляются слабые места. Экономисты указали на важные моменты. Об этом пишет CNBC.

Фото: caixinglobal.com

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Государственный долг Китая почти в четыре раза больше ВВП, а количество корпоративных облигаций, по которым компании объявили дефолт, за последние 18 месяцев значительно возросло.

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Только в первой половине этого года компании объявили дефолт по облигациям на сумму 62,59 млрд юаней ($9,68). Более половины этой суммы (35,65 юаней) — это дефолты госкомпаний.

По данным Fitch, в 2020 году общий объем дефолтов по облигациям достиг 146,77 млрд юаней. Для сравнения: в 2014 году этот показатель составлял 1,34 млрд юаней, и 6 лет назад не было дефолтов государственных компаний.

Некоторые резонансные кейсы напугали инвесторов, ведь они опровергают распространенное мнение, что Китай не позволит поддерживаемым государством компаниям обанкротиться.

Еще одной причиной для тревоги стал случай с Huarong, компанией по управлению проблемными долгами. Когда она не смогла вовремя подать свой отчет о доходах, ее долларовые облигации резко подешевели.

Аналитики считают: такие случаи сигнализируют, что так называемая «негласная гарантия» меняется. Правительство Китая пытается повысить качество рынка облигаций — отсеять слабые компании и позволить сектору определенную дифференциацию.

На фоне замедления роста экономики власти Китая пытаются лучше сбалансировать государственный контроль и рыночные силы, чтобы обеспечить долгосрочный экономический рост.

Пока среди инвесторов ширится тревога, экономисты выделили три заслуживающих внимания направления.

1. Дефолты по облигациям в схемах местной власти

Важной вехой на пути к развенчанию идеи «негласной гарантии» был бы дефолт облигаций, выпущенных финансовыми учреждениями местной власти и созданными для финансирования инфраструктурных проектов (LGFV).

«Многие LGFV не могут выплатить даже проценты, не говоря уже о „теле“, — говорит Ларри Ху, главный экономист из Китая Macquarie. — Они выживают только благодаря поддержке государства».

«2021 — это возможность отказаться от „негласной гарантии“, ведь впервые за десять лет политики не должны волноваться о целевых показателях прироста ВВП. Поэтому они могут вытерпеть больший кредитный риск», — считает Ху. Он добавляет, что дефолт по облигациям LGFV — это лишь вопрос времени.

Обычно цена облигаций, выпущенных LGFV, растет вместе с китайской экономикой. По данным Nomura, в прошлом году общая сумма таких облигаций достигла рекордных 1,9 трлн юаней ($292,87 млрд) по сравнению со всего 0,6 трлн юаней в 2018-м.

2. Дефолт Huarong

Для китайских облигаций инвестиционного класса важным показателем будет решение о Huarong Asset Management, 32, считают аналитики Bank of America.

Huarong — это крупнейшая китайская компания по управлению проблемным долгом, которую контролирует Министерство финансов Китая. Она столкнулась с рядом проблем, включая провальные инвестиции и коррупционный скандал с участием бывшего председателя правления компании, который был приговорен к смертной казни в январе.

После того, как компания пропустила дедлайн для публикации результатов деятельности 2020 года, она заявила, что «понадобится больше времени и информации чтобы завершить процедуру аудита», но заверила, что это не означает ее банкротство.

Если государство вмешается чтобы разрешить кризис, это положительно повлияет как на китайский сектор управления активами, так и на все компании, связанные с государством, считает Bank of America.

«Если же произойдет дефолт по долларовым облигациям Huarong, мы можем увидеть массовую распродажу китайских кредитов, особенно инвестиционного класса», — добавляет банк.

Дефолт Huarong вызовет значительный рост цены капитала для других госкомпаний, считает Чанг Вэй-Лян, макростратег сингапурского банка DBS. С ростом риска они будут вынуждены обещать более высокие доходы, чтобы привлечь инвесторов.

Он добавил, что у Китая есть финансовые возможности для решения проблем Huarong, но «ключевой вопрос — решит ли государство вмешаться или позволит владельцам акций и облигаций понести убытки, чтобы усилить рыночную дисциплину».

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3. Слабые места местных банков

По данным аналитиков S&P Global Ratings, маленькие банки в северных и центрально-южных провинциях сталкиваются с ухудшением качества активов.

«Городские и сельские коммерческие банки с более высоким показателем проблемных долгов, чем в целом по сектору должны избавиться от таких долгов на 69 млрд юаней ($10,6 млрд) чтобы привести свои показатели к средним по сектору. Северо-востоку это будет сложнее», — сообщили они в докладе 29 июня.

Согласно докладу, это может повлиять на способность малых банков поддержать местные госкомпании, возможно заставляя крупные банки вмешаться для сохранения стабильности системы.

Китайский регулятор банкинга и страхования доложил, что в 2020 году банковский сектор избавился от безнадежных долгов на рекордные 3,02 трлн юаней, или $465,76 млрд.

Из других источников известно, что ВВП Китая во втором квартале 2021-го вырос на 7,9% по сравнению с прошлым годом. Это немного меньше прогнозов.

Некоторые аналитики указывают на проблемы на местном уровне. Pinpoint Asset Management обнаружил, что потребление снизилось за год в четырех столицах провинций.

«Финансово слабые провинции, вероятно, имеют слабую экономику, а слабая экономика означает больше возможных дефолтов по облигациям», — говорит Франсуа Хуан, экономист Euler Hermes.

Она считает более долгосрочной проблемой реструктуризацию экономики слабых провинций, которая позволила бы экономический рост. «Я не думаю, что верное решение — это продолжить инвестировать в менее эффективные секторы, только чтобы удержать их на плаву», — считает она.

Источник: МинФин