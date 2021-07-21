На ОВГЗ-аукционах 20 июля Минфин привлек более 7,754 миллиарда
Министерство финансов на ОВГЗ-аукционах 20 июля привлекло в бюджет более 7,754 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.
Фото: ukrinform.ua
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Что предлагалось
Сегодня на ОВГЗ-аукционах Минфин доразместил 5 гривневых выпусков со сроками обращения — 364 дня, 490, 763, 1078 и 1757 дней.
Выпуск облигаций, номинированный в евро, имеет срок обращения 323 дня.
Сколько привлекли
От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет привлекли 7,754 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:
- 1930 млн грн — под 10,99% с погашением 20.07.22;
- 144 млн грн — под 11,30% с погашением 23.11.22;
- 5 383 млн грн — под 12,09% с погашением 23.08.23;
- 18 млн грн — под 12,30% с погашением 03.07.24;
- 17 млн грн — под 12,59% с погашением 13.05.26;
- 8 млн евро — под 2,5% с погашением 09.06.22.
Все заявки были практически полностью удовлетворены. Основной спрос акцентировался на 2-летних облигациях, благодаря которым привлекли почти 5,4 млрд грн.
Средневзвешенная доходность годовых по всем облигациям не изменилась.
Ранее
- Министерство финансов на ОВГЗ-аукционах 6 июля привлекло в бюджет 3,092 млрд грн.
- Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $541 млн и 61 млн евро.
- В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.
- В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.
Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.
ОВГЗ онлайн от ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в долларах США
Автор:
Редактор ленты новостей
Татьяна Зарембо
Пишет на темы:
Экономика, финансы
Источник: МинФин