На ОВГЗ-аукционах 20 июля Минфин привлек более 7,754 миллиарда

Министерство финансов на ОВГЗ-аукционах 20 июля привлекло в бюджет более 7,754 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: ukrinform.ua

7

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram:

главные новости про инвестиции и финансы

Что предлагалось

Сегодня на ОВГЗ-аукционах Минфин доразместил 5 гривневых выпусков со сроками обращения — 364 дня, 490, 763, 1078 и 1757 дней.

Выпуск облигаций, номинированный в евро, имеет срок обращения 323 дня.

Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет привлекли 7,754 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

1930 млн грн — под 10,99% с погашением 20.07.22;

144 млн грн — под 11,30% с погашением 23.11.22;

5 383 млн грн — под 12,09% с погашением 23.08.23;

18 млн грн — под 12,30% с погашением 03.07.24;

17 млн грн — под 12,59% с погашением 13.05.26;

8 млн евро — под 2,5% с погашением 09.06.22.

Все заявки были практически полностью удовлетворены. Основной спрос акцентировался на 2-летних облигациях, благодаря которым привлекли почти 5,4 млрд грн.

Средневзвешенная доходность годовых по всем облигациям не изменилась.

Ранее

Министерство финансов на ОВГЗ-аукционах 6 июля привлекло в бюджет 3,092 млрд грн.

Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $541 млн и 61 млн евро.

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в долларах США

Автор:

Редактор ленты новостей

Татьяна Зарембо

Пишет на темы:

Экономика, финансы

Источник: МинФин