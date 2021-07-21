Финансы
Курс валют на вечер 21 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка курсы валют повысились: доллар вырос по 2 копейки на покупке и продаже, евро — по 10 копеек на обеих операциях.
Фото: realexpert.ua
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Валюта
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Открытие 21 июля
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Закрытие 21 июля
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Изменения
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доллар
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27,21/27,23
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27,23/27,25
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2/2
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евро
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31,99/32,01
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32,09/32,11
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10/10
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рубль
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0,3653/0,3657
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0,3672/0,3675
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0,0019/0,0018
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2100−27,2300 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,9962−32,0197 грн/евро, торги по рублю — 0,3653−0,3657 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,11−27,28 гривны. Евро покупают по 31,85 гривны, продают по 32,20 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,15−27,30 гривны, евро — 31,91−32,15 гривны.
Источник: МинФин