Курс валют на вечер 21 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

К закрытию межбанка курсы валют повысились: доллар вырос по 2 копейки на покупке и продаже, евро — по 10 копеек на обеих операциях.

Фото: realexpert.ua

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Валюта Открытие 21 июля Закрытие 21 июля Изменения доллар 27,21/27,23 27,23/27,25 2/2 евро 31,99/32,01 32,09/32,11 10/10 рубль 0,3653/0,3657 0,3672/0,3675 0,0019/0,0018

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2100−27,2300 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,9962−32,0197 грн/евро, торги по рублю — 0,3653−0,3657 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,11−27,28 гривны. Евро покупают по 31,85 гривны, продают по 32,20 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,15−27,30 гривны, евро — 31,91−32,15 гривны.

Источник: МинФин