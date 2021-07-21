Курс валют на вечер 20 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

К закрытию межбанка валюты плавно пошли вниз: доллар «похудел» на 2 копейки на покупке и продаже, евро — потерял 5 копеек на покупке и 4 копейки на продаже.

Фото: money24.od.ua

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Валюта Открытие 20 июля Закрытие 20 июля Изменения доллар 27,22/27,24 27,20/27,22 2/2 евро 32,05/32,07 32,00/32,03 5/4 рубль 0,3647/0,3652 0,3648/0,3652 0,0001 /0

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2200−27,2400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,0515−32,0751 грн/евро, торги по рублю — 0,3647−0,3652 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,11−27,27 гривны. Евро покупают по 31,90 гривны, продают по 32,20 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,18−27,25 гривны, евро — 31,95−32,09 гривны.

Источник: МинФин