Количество карточных транзакций в Украине выросло почти на 36% — UPC

Общее количество транзакций по картам за второй квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 35,7%. Об этом сообщается в пресс-релизе Украинского процессингового центра (UPC).

Фото: ideabank.ua

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Тренды карточного бизнеса

Оплата картой в POS-терминалах

За второй квартал 2021 года доля покупок, оплаченных картой в POS-терминалах, достигла 63% от всех финансовых транзакций по картам банков-клиентов UPC.

Общее количество покупок, оплаченных картой, выросло на 39,4% и составляло в среднем в месяц 9 сделок на одну активную карту во втором квартале 2021 года.

За последние три месяца также наблюдается увеличение денежных объемов оплат картой. Сравнивая с аналогичным периодом 2020 года, держатели карт тратят на 41% больше.

Особо интересно то, что оплата 64,4% всех покупок проводится бесконтактными транзакциями, что увеличило скорость расчетов.

Операции снятия наличных

Операции снятия наличных занимают второе место по количеству транзакций. За второй квартал т. г. их доля достигла 17,1% всех финансовых транзакций по картам банков-клиентов UPC, но на 5% меньше чем в прошлом году.

Количество операций снятия наличных в банкомате увеличилось на 10% и составляет две сделки в месяц на одну активную карту. Объемы АТМ-транзакций увеличились на 20,3%, а средняя сумма чека равнялась 3389 грн, что на 9% больше чем в прошлом году. Через кассу в отделениях банка наличные снимают на 17,9% реже, а объемы операций увеличились на 40,5%.

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Расчеты в интернете

За второй квартал текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, количество оплат в интернете увеличилось на 47%, что на 6% больше чем в прошлом году. Их объемы выросли на 77%. Средняя сумма чека равнялась 1913 грн, что на 20,9% больше чем в прошлом году.

Переводы с карты на карту

Сервисы переводов снова показывают стремительный рост. Держатели платежных карт совершили на 84,6% больше переводов с карты на карту в интернете. За второй квартал 2021 года произошел рост объемов таких переводов на 143%, а средняя сумма чека превысила 2600 грн.

Контекст

Ранее Нацбанк сообщал, что украинцы используют платежные карты чаще всего для безналичных операций. Общее количество операций (безналичных и по снятию наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за январь-март 2021 года составило 1,691 млрд шт., а их сумма — 1,089 трлн грн.

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Источник: МинФин