Главное за среду: почему вклады дешевеют, где в Европе обменять крипту, новые схемы мошенников от имени Привата

Почему депозиты продолжат дешеветь до конца лета

22 июля, в четверг, Нацбанк может повысить учетную ставку, реагируя на инфляцию. Но финансисты не будут спешить менять доходность вкладов, которая уже скоро вплотную приблизится к уровню инфляции. Почему депозиты продолжат дешеветь до конца лета и на что могут рассчитывать клиенты финучреждений с депозитным портфелем до 1 млрд грн — в новом обзоре «Минфина».

Рынок земли: депутаты предлагают ввести ряд изменений и ограничений в Земельный кодекс

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предлагают сократить максимальную площадь земельных участков, разрешенную к покупке гражданами Украины и юрлицами с 10 тыс. га до 500 га

Топ-5 банков Европы, через которые можно купить/обменять криптовалюту

Банкиры пока очень осторожно внедряют криптосервисы. Но инвесторы могут найти качественные услуги по покупке-продаже, хранению и инвестированию в криптоактивы. «Минфин» разбирался, какие банки и финтехкомпании делают лучшие предложения.

Как составить инвестиционный портфель. Часть 3. Инвестиции для начинающих (видео)

В третьем выпуске рубрики «Инвестиции на финансовых рынках» финансовый аналитик «Минфина» Михаил Федоров расскажет, как правильно выбрать активы для инвестиций и не «прыгать на каждой волне».

Приватбанк предупредил украинцев о новом мошенничестве

Служба безопасности Приватбанка предупредила украинцев о новой схеме мошенничества. В ней задействован зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт https://p-invest.site, который незаконно использует логотип и айдентику банка. Об этом говорится в сообщении банка.

Источник: МинФин