Биткоин за сутки подорожал на 7%

Стоимость биткоина за прошедшие сутки выросла на 7%. На 15:15 по Киеву 21 июля цена первой криптовалюты составляла $31,67 тыс., а капитализация превысила $593 млрд, по данным CoinGecko, пишет РБК-Крипто.

Вчера, 20 июля, котировки цифровой монеты опускались до отметки в $29,2 тыс. впервые с 22 июня. В результате обвала крипторынка за сутки его капитализация сократилась практически на $100 млрд — до текущего значения в $1,19 трлн.

Фото: ukr.media

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Факторы давления на биткоин

Цена биткоина находится под давлением на фоне негативных новостей из Китая. 14 июля провинция Аньхой ввела полный запрет на майнинг. Также в июне четыре китайских региона запретили добычу криптовалюты, а банкам и финансовым организациям КНР предписали не участвовать в операциях, связанных с цифровыми активами.

В понедельник биржевые индексы США, Европы, России и Японии снижались на 1,25−2,85%. Это связано с тем, что инвесторы опасаются замедления глобального экономического роста в связи с увеличением случаев covid-19. Это также могло отразиться и на котировках биткоина.

Курсы криптовалют на «Минфине»

Кроме того, вчера, 20 июля, министр финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости быстрого создания нормативной базы для стейблкоинов. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл призывал распространить на стейблкоины правила работы с банковскими депозитами и паевыми фондами.

В прошедшее воскресенье в результате очередного перерасчета сложность майнинга биткоина снизилась до минимума с января 2020 года — в 13,67 трлн хешей (T). С середины мая, когда сложность сети достигла исторического максимума в 25,05 T, падение достигло 45%.

Источник: МинФин