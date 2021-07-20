Валютный рынок в понедельник: что происходило на межбанке

Понедельник на валютном рынке прошел под знаком противостояния курсовых интересов крупных игроков. Ощущалось влияние фактора пика бюджетных расчетов у клиентов и поэтому за день котировки доллара все же просели — со стартовых 27,22/27,25 до 27,20/27,22 гривен. Периодически доллар тестировал значения ниже уровня в 27,20 гривен, но затем курс быстро возвращался выше этой отметки.

Фото: ua-ekonomist.com

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За счет роста котировок евро на международных рынках относительно доллара евровалюта подорожала и на украинском межбанке — с 32,08/32,12 до 32,15/32,17 гривен к концу сессии. На внешних площадках евро вырос за это время до 1,182 доллара на момент написания статьи.

НБУ участия в торгах сегодня не принимал, а спекулянты в основном работали в формате «в две стороны».

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Ход торгов:

Предложение превышало спрос и с утренних 27,22/27,25 к 11:00 доллар просел до 27,185/27,21 гривен. Но ближе к 12:00 на торги вышли основные покупатели, которые выжидали «дна» по курсу. Это на время изменило расклад сил на межбанке и на 12:00 котировки доллара достигли отметки 27,195/27,215 гривен, а на обед дилеры пошли при уровнях 27,22/27,24.

После 14:00 основная часть спроса уже была закрыта, а вот продавцов еще хватало. Сказывалась нехватка гривны для закрытия платежей по налогам у части компаний. Предложение опять превысило спрос и к 15:00 доллар просел до 27,21/27,23 гривен, а к концу сессии от подешевел еще до отметки 27,20/27,22. На этом уровне в понедельник и закрылись торги по доллару.

Регулятор сегодня в торгах не участвовал.

Главные события 19 июля на валютном рынке:

Доллар за день подешевел с 27,22/27,25 до 27,20/27,22 гривен, а евро вырос с 32,08/32,12 до 32,15/32,17.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2016 гривен, а официальный курс на 20 июля 2021 года установлен на уровне 27,2132 гривен за доллар.

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Источник: МинФин