Регулятивный капитал украинских банков в июне достиг самого высокого уровня с 2014 года — 191,5 миллиарда

Регулятивный капитал украинских банков в июне вырос на 2,1 млрд грн — до 191,5 млрд грн. Это наибольшее значение этого показателя за более чем 7 лет. И хотя за счет активизации банковского кредитования показатели адекватности регулятивного и основного капитала банков в июне несколько снизились (до 21,7% и 16,1% соответственно), однако продолжают более чем вдвое превышать минимальный нормативный уровень (10% и 7% соответственно). Такие данные представил в своем фейсбуке глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Фото: finclub.net

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Стабильность и фондирование

Ликвидность банковского сектора (корсчета банков и депозитные сертификаты НБУ) повысилась до 219 млрд грн. Основной вклад в ее рост сделали расходы с казначейского счета правительства, которые компенсировали увеличение наличной гривны во внебанковском обращения.

Ресурсная поддержка банков также продолжает расти.

Объем гривневых депозитов в банковской системе вырос в июне на более чем 20 млрд грн, из которых 12,2 млрд грн — рост остатков средств на счетах юридических лиц, 13,4 млрд грн — физических лиц.

Несмотря на низкий уровень доходности депозитов в иностранной валюте, их привлекательность снижается, что сказывается на сокращении остатков валютных средств на депозитных счетах предприятий и населения в банках.

Учитывая значительную ликвидность системы, банки воздерживаются от повышения процентных ставок по депозитам. В то же время увеличение ресурсной базы банков не приводит к аналогичному по объемам росту кредитов в реальную экономику. Так, ставки по гривневым депозитам резидентов в июне оставались на уровне мая, а в сегменте домашних хозяйств — даже снизились. Зато стоимость новых гривневых кредитов как для предприятий, так и для населения выросла в июне на 0,1 п. п. и 0,5 п. п. соответственно.

Сравнить ставки по депозитам в гривне, долларе и евро

Кредитование

Корпоративный кредитный портфель банков, по оперативным данным, в июне вырос на 5,6 млрд грн, кредиты банков физическим лицам — на 3,8 млрд грн.

Увеличение кредитного портфеля банков происходит за счет роста объема гривневых кредитов: юридическим лицам — на 11,3 млрд грн, физическим лицам — на 4,7 млрд грн в месяц.

В то же время кредитование в иностранной валюте сокращается как в сегменте юридических, так и физических лиц.

Государственные программы

Значительную поддержку гривневому кредитованию предоставляет реализация государственных программ «Доступные кредиты 5−7-9%» и «Доступная ипотека 7%», объем которых за прошедшую неделю вырос на 2,3% и 5% соответственно.

С момента старта программы «Доступные кредиты 5−7-9%» уполномоченные банки выдали 20 312 кредитов на общую сумму 53,6 млрд грн. Из них:

20,07 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;

6,6 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

26,95 млрд грн как антикризисные кредиты.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 444 «доступных кредита» на общую сумму 1,16 млрд грн.

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По состоянию на 19 июля т. г. уполномоченные банки по выполнению государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписали 584 кредитных договора на общую сумму 496,4 млн грн. При этом кредиты предоставлялись как на первичном (20,72%), так и вторичном (79,28%) рынках.

Всего в уполномоченные банки поступило 915 заявок на участие в программе на общую сумму 788,11 млн грн, из которых 19,96% составляет первичный рынок и 80,04% – вторичный.

В программе задействованы 23 региона, в том числе Киев. Согласно поданным заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе уже традиционно стали:

Киев (34,1%);

Киевская область (29,8%);

Харьковская область (6,3%);

Львовская область (5,7%);

Ривненская область (4,1%).

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Источник: МинФин