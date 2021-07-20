Махинации с инвестициями. Нацкомиссия обновила список скам-проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список сомнительных финансовых проектов 6 компаний. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.
Фото: ubr.ua
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Потерянные средства
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получила ряд обращений от физических лиц, утративших значительные средства, инвестированные в сомнительные финансовые проекты.
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Список сомнительных инвестиционных проектов
- InvestMarkets
- JustTradingCompany
- ALFATRUST
- Dowmarkets
- uTrader
- TREND BROKER
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Предостережение Комиссии
Призываем граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
Любую информацию о мошеннических действий на финансовом рынке просим сообщать в Комиссию или на еmail: md@nsssmc.gov.ua .
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Что такое скам-проект
К скам-проектам Комиссия относит инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
Напомним
2 июня 2021 НКЦБФР обновила перечень таких проектов и добавила к нему 7 новых компаний.
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОЕКТОВ
Источник: МинФин