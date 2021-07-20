Финансы

Махинации с инвестициями. Нацкомиссия обновила список скам-проектов

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список сомнительных финансовых проектов 6 компаний. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

Фото: ubr.ua

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Потерянные средства

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получила ряд обращений от физических лиц, утративших значительные средства, инвестированные в сомнительные финансовые проекты.

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Список сомнительных инвестиционных проектов

  • InvestMarkets
  • JustTradingCompany
  • ALFATRUST
  • Dowmarkets
  • uTrader
  • TREND BROKER

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Предостережение Комиссии

Призываем граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.

Любую информацию о мошеннических действий на финансовом рынке просим сообщать в Комиссию или на еmail: md@nsssmc.gov.ua .

Интервью председателя НКЦБФР Руслан Магомедов: «Хотим, чтобы в Украине торговались акции компаний из S & P 500»

Что такое скам-проект

К скам-проектам Комиссия относит инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.

Напомним

2 июня 2021 НКЦБФР обновила перечень таких проектов и добавила к нему 7 новых компаний.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОЕКТОВ

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
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