Финансы
Курс валют на вечер 19 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка доллар потерял 2 копейки на покупке и 3 копейки на продаже, а евро добавил 7 копеек на покупке и 6 копеек на продаже.
Фото: unian.ua
1
|
Валюта
|
Открытие 19 июля
|
Закрытие 19 июля
|
Изменения
|
доллар
|
27,22/27,25
|
27,20/27,22
|
2/3
|
евро
|
32,08/32,11
|
32,15/32,17
|
7/6
|
рубль
|
0,3658/0,3664
|
0,3639/0,3643
|
0,0019/0,0021
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2200−27,2500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,0824−32,1150 грн/евро, торги по рублю — 0,3658−0,3664 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,12−27,28 гривны. Евро покупают по 31,92 гривны, продают по 32,25 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,15−27,25 гривны, евро — 31,92−32,15 гривны.
Источник: МинФин