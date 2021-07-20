Курс валют на вечер 19 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

К закрытию межбанка доллар потерял 2 копейки на покупке и 3 копейки на продаже, а евро добавил 7 копеек на покупке и 6 копеек на продаже.

Фото: unian.ua

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Валюта Открытие 19 июля Закрытие 19 июля Изменения доллар 27,22/27,25 27,20/27,22 2/3 евро 32,08/32,11 32,15/32,17 7/6 рубль 0,3658/0,3664 0,3639/0,3643 0,0019/0,0021

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2200−27,2500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,0824−32,1150 грн/евро, торги по рублю — 0,3658−0,3664 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,12−27,28 гривны. Евро покупают по 31,92 гривны, продают по 32,25 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,15−27,25 гривны, евро — 31,92−32,15 гривны.

Источник: МинФин