Финансы

Курс валют на вечер 19 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

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К закрытию межбанка доллар потерял 2 копейки на покупке и 3 копейки на продаже, а евро добавил 7 копеек на покупке и 6 копеек на продаже.

Фото: unian.ua

1

Валюта

Открытие 19 июля

Закрытие 19 июля

Изменения

доллар

27,22/27,25

27,20/27,22

2/3

евро

32,08/32,11

32,15/32,17

7/6

рубль

0,3658/0,3664

0,3639/0,3643

0,0019/0,0021

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2200−27,2500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,0824−32,1150 грн/евро, торги по рублю — 0,3658−0,3664 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,12−27,28 гривны. Евро покупают по 31,92 гривны, продают по 32,25 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,15−27,25 гривны, евро — 31,92−32,15 гривны.

Источник: МинФин

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