Китай отвергает обвинения в кибератаке против Microsoft

Правительство Китая называет обвинения в хакерских атаках сфабрикованными США и их союзниками, пишет BBC.

Фото: fmprc.gov.cn

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«США сговорились со своими союзниками, чтобы провеcти кампанию безосновательной критики Китая по поводу кибербезопасности», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян.

Это заявление стало ответом на обвинения США, которые приписывают Китаю хакерскую атаку на Microsoft Exchange — популярную платформу электронной почты, используемую компаниями по всему миру. Они назвали это элементом «безрассудного» поведения Китая, которое подрывает глобальную безопасность.

К обвинению присоединились ЕС, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия.

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Контекст

В начале марта компания Microsoft сообщила, что новая группа китайских хакеров пытается похитить информацию американских компаний, используя уязвимости в защите сервера Microsoft Exchange.

Группа, известная как Hafnium, была идентифицирована Центром разведки угроз Microsoft как финансируемая государством. Hafnium получил информацию, что Microsoft планировал убрать уязвимость и поделился ею с другими китайскими хакерскими группами, чтобы они успели ею воспользовались. Источники считают, что атака сигнализирует о переходе Китая от целевого промышленного шпионажа к атакам типа «хватай-беги».

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что китайское правительство «проигнорировало неоднократные призывы прекратить свою безрассудную кампанию, вместо этого позволив агентам, поддерживаемых государством, увеличить масштабы своих атак».

Президент США Джо Байден заявил, что китайское правительство, возможно, не совершало атаки самостоятельно, но «защищало тех, кто это делает. И, возможно, даже поддерживало их в этом деле».

В понедельник, 19 июля, Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против четырех хакеров, связанных с Министерством государственной безопасности Китая. Они подозреваются в участии в долгосрочной кампании, направленной против правительств не менее дюжины стран.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Никита Волков

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин