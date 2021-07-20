Глобальный ВВП в 2021 году может вырасти до 5,8% — прогноз Swiss Re

В 2021 году рост глобального ВВП может достичь рекордного показателя в 5,8%. Об этом говорится в исследовании «Мировое страхование: восстановление набирает обороты», проведенном по заказу швейцарской страховой компании Swiss Re Institute, пишет PaySpace Magazine.

Фото: eadaily.com

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Восстановление более интенсивно, чем ожидалось

По мнению аналитиков, ключевыми факторами восстановления глобальной экономической активности, как и прежде, остаются вакцинация и программы финпомощи, выделяемые правительствами стран. При этом темпы роста, скорее всего, превзойдут более ранние прогнозы.

Суммарное увеличение ВВП в 2021 году может достичь 5,8%, говорится в отчете.

Однако эксперты отмечают тот факт, что преодоление последствий коронакризиса и выздоровление экономики происходит в мире неравномерно. Темпы роста в разных странах существенно различаются и причиной этому авторы отчета называют неодинаковую эффективность кампаний по вакцинации населения.

Эксперты отдают первенство китайской экономике, которая опережает по темпам другие страны.

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Напомним

В июне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало рост мировой экономики на 6,3%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3% до 3,5%. Аналитики банка отмечают, что в начале года фиксировалось снижение объема экономической активности на 2% в годовом исчислении. Главными факторами стали локдаун и карантинные ограничения. Однако теперь наблюдается постепенное выздоровление украинской экономики.

Источник: МинФин