Главное за вторник: как скрыться от финразведки, кто мошенничает с инвестициями и успешный полет Безоса в космос

Новый способ скрыться от финразведки и другие новации закона о платежных услугах

В Украине запускают открытый банкинг и отменяют банковскую монополию на платежи. Осуществлять денежные переводы, выпускать карточки и электронные деньги смогут мобильные операторы, почтовые предприятия и практически любые юрлица. Эти новации содержатся в законопроекте о платежных услугах (№ 4364), который уже отправлен на подпись президенту.

Минэкономики ожидает рост ВВП во втором квартале на 6%

Рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2021 года составит около 6% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Об этом говорится в обзоре ВВП за I квартал Министерства экономики.

Теневые зарплаты в Украине достигают 500 миллиардов в год — министр экономики

Теневой фонд оплаты труда в Украине оценивается в почти полтриллиона гривен в год, которые можно было бы использовать для повышения зарплат и соцвыплат. Об этом рассказал первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.

Махинации с инвестициями. Нацкомиссия обновила список скам-проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список сомнительных финансовых проектов 6 компаний. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

Джефф Безос с командой успешно слетал в космос (видео)

После 15 успешных испытательных полетов без людей на борту компания Blue Origin намерена во вторник, 20 июля, миллиардер и его команда совершили успешный 11-минутный полет в космос на высоте 106 км.

Источник: МинФин