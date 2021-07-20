«Дія» закрыла онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса для украинцев
Регистрироваться на вакцинацию онлайн в «Дії» больше не нужно — вакцинация доступна всем желающим. Об этом сообщается в телеграм-аккаунте сервиса «Дія».
Фото: bbc.com
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Что происходит
Это связано с началом пятого этапа вакцинации для украинцев, когда вакцинироваться могут все желающие — независимо от возраста и других факторов.
В течение всего времени в приложении «Дія» успели записаться на вакцинацию 698 тыс. украинцев, а более 40% уже вакцинировались.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины объявило о старте пятого этапа вакцинации от коронавируса с 21 июля. Теперь все взрослые, которым исполнилось 18 лет, смогут сделать прививку.
Сейчас полный курс вакцинации от коронавирусной болезни в Украине с конца февраля получили уже почти 1,5 млн человек. При этом в целом сделали уже почти 4,2 млн прививок.
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Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на этом сайте.
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Источник: МинФин