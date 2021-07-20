Цена биткоина упала ниже $30 тысяч. Что говорят аналитики

Цена биткоина упала ниже $30 000 впервые почти за месяц. Основная цифровая валюта потянула за собой другие. Об этом передает Forbes со ссылкой на CNBC.

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Падение на рынке

По данным портала, за последние сутки было продано криптовалюты на общую сумм около $90 млрд.

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По данным CoinDesk, биткоин упал в цене более чем на 6%, в то время как Ethereum упал на 8%, а XRP упал почти на 10%.

Причина

Падение биткоина произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках.

В понедельник индекс Dow Jones Industrial Average показал худший день с октября 2020 года. Биткоин был заблокирован в широком ценовом диапазоне от $30 000 до $40 000 с середины мая и ненадолго пробился ниже отметки в $30 000 22 июня. Криптовалюта тогда мимолетно торговалась на уровне $29 700. Падение произошло через день после того, как Народный банк Китая приказал крупным финансовым институтам страны прекратить проведение операций с криптовалютой.

По данным интерактивной таблицы «Минфина стоимость биткоина по состоянию на 09:20 составляет $29 753 тыс.

Прогнозы аналитиков

«Я ожидаю сильного падения к $22 000», — сказал Патрик Хойссер, глава отдела торговли Crypto Finance AG, его слова приводятся на портале CoinDesk.

По словам Эдварда Мойи, старшего аналитика рынка Oanda, Уолл-стрит видит «слишком много пены», а текущие колебания вызывают широко распространенные панические продажи всех наиболее эффективных активов, причем биткоин находится прямо на вершине этого списка.

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Мойя сказал, что биткоин может быть уязвим для внезапного краха к уровню $20 000, который «должен привлечь многих институциональных покупателей, которые терпеливо ждали в стороне».

«Если распродажа на фондовом рынке усилится, биткоин и эфириум легко продлят свое падение», — отметил Мойя.

Кэти Стоктон, основатель и управляющий партнер Fairlead Strategies, сказала, что фаза консолидации, которую сейчас переживает биткоин, является «нейтральной». Но, по ее мнению, «прорыв более вероятен, чем срыв».

«В апреле сеть биткоина была настолько динамичной, что было нетрудно поддерживать цены выше $50 000», — сказал Чарльз Моррис, основатель ByteTree Asset Management.

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По словам Морриса, в последние недели уровень сетевой активности рухнул. «Теперь это больше соответствует цене биткоина в $15 000, чем $50 000″», — сказал он. Биткоин достиг пика чуть ниже $65 000 в середине апреля.

Источник: МинФин