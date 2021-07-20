Агрессивные стратегии инвестирования. Инвестиции в SPAC и рынок IPO

22 июля в БЦ Gulliver состоится вторая встреча частных инвесторов: практикум и откровенная дискуссия на тему «Агрессивные стратегии инвестирования. Доходность vs риск».

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Во время дискуссии спикеры поделятся своим опытом и принципами работы с инструментами агрессивного инвестирования.

Инвесторы обсудят инвестиции в SPAC и прямой листинг компаний на фондовых биржах. Рассмотрят возможности, которые дает открытие рынка земли, и поговорят о привлекательности инвестиций в возобновляемую энергетику.

В программе встречи такие вопросы:

Что такое IPO (Initial Public Offering) и зачем компании выходят на биржу;

С помощью каких инструментов можно хеджировать риски при IPO;

Что будет с рынком IPO во второй половине 2021 года. Ожидаемые размещения;

Когда начнётся хайп на рынке SPAC (Special-purpose acquisition companies);

Как зарабатывают на инвестициях в SPAC. Возможные варианты;

Стратегии управления рисками при инвестициях в IPO и SPAC.

В числе спикеров:

Богдан Сидоренко — директор Киевского филиала Фридом Финанс;

Михаил Ритчер — соучредитель в Wotan — финансовый советник.

Когда: 22 июля 2021 г.

Время: 18.30 — 21.00

Где: Киев, БЦ «Гуливер», Creative Quarter

Зарегистрироваться на митап можно по ссылке.

Организатор: сайт о финансах и инвестициях Minfin.com.ua.

Источник: МинФин