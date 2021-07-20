Агрессивные стратегии инвестирования. Инвестиции в SPAC и рынок IPO
22 июля в БЦ Gulliver состоится вторая встреча частных инвесторов: практикум и откровенная дискуссия на тему «Агрессивные стратегии инвестирования. Доходность vs риск».
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Во время дискуссии спикеры поделятся своим опытом и принципами работы с инструментами агрессивного инвестирования.
Инвесторы обсудят инвестиции в SPAC и прямой листинг компаний на фондовых биржах. Рассмотрят возможности, которые дает открытие рынка земли, и поговорят о привлекательности инвестиций в возобновляемую энергетику.
В программе встречи такие вопросы:
- Что такое IPO (Initial Public Offering) и зачем компании выходят на биржу;
- С помощью каких инструментов можно хеджировать риски при IPO;
- Что будет с рынком IPO во второй половине 2021 года. Ожидаемые размещения;
- Когда начнётся хайп на рынке SPAC (Special-purpose acquisition companies);
- Как зарабатывают на инвестициях в SPAC. Возможные варианты;
- Стратегии управления рисками при инвестициях в IPO и SPAC.
В числе спикеров:
Богдан Сидоренко — директор Киевского филиала Фридом Финанс;
Михаил Ритчер — соучредитель в Wotan — финансовый советник.
Когда: 22 июля 2021 г.
Время: 18.30 — 21.00
Где: Киев, БЦ «Гуливер», Creative Quarter
Зарегистрироваться на митап можно по ссылке.
Организатор: сайт о финансах и инвестициях Minfin.com.ua.
Источник: МинФин