Валютные интервенции: НБУ приостановил покупку и продажу валюты на межбанке

С 12 по 16 июля Национальный банк Украины не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

0

Сколько купил валюты НБУ

В период с 5 по 9 июля Нацбанк купил на межбанке $20 млн. Валюту регулятор не продавал.

За неделю с 29 июня по 2 июля Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $26 млн.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $993,3 млн, а продал — $169,5 млн.

Читайте также: Валютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллиона

В 2020 году НБУ выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал $3,89 млрд.

Источник: МинФин