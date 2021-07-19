В Украине 1 квадратный метр нового жилья вырос в цене на 10-20% (опрос)

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Украины в январе — июне 2021 года выросла на 10−20%. Зависит она от степени готовности объекта и его местонахождения, сообщила агентству «Интерфакс-Украина» генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская.

Фото: kut.ua

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Результаты опроса

«Мы проанализировали десятки объектов жилья по всей Украине, которые работают с фондами финансирования строительства. Подавляющее большинство указывает на рост стоимости квадратного метра. При этом мы имеем ситуацию, когда себестоимость жилья растет быстрее, чем цена», — сказала она.

Согласно проведенному FIMA опросу, о росте стоимости квадратного метра на 10−20% сообщили 76,9% респондентов, о росте более чем на 20% – 7,7%. Только 15,4% опрошенных отметили, что стоимость жилья существенно не изменилась.

Помимо того, лишь 10% респондентов сообщили о снижении объемов строительных работ, тогда как 40% сообщили об их росте более чем на 20%, 10% – о 20% росте, 20% – о 10%.

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Исследование FIMA базируется на онлайн-опросе управляющих фондов финансирования строительства (ФФС), проведенного по итогам работы в первом полугодии 2021 года.

Ассоциация по управлению финансами и инвестициями (FIMA) создана в мае 2020 году в связи со вступлением в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования функций государственного управления рынков финансовых услуг». Объединяет 41 финкомпанию — управляющего ФФС в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове.

Источник: МинФин