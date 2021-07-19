В Австралии откроют полностью роботизированную ферму за $20 миллионов

В Австралии создадут ферму, которой будет управлять искусственный интеллект и роботы. Об этом пишет Processer.

Фото: abc.net.au

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Инвестиции

Инвестиции в проект под названием «Ферма без помощи рук» составят примерно $20 млн. За разработку проекта отвечает австралийский университет Чарльза Стерта.

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На площади 1900 га будут использоваться беспилотные летательные аппараты, роботизированные тракторы, комбайны с автопилотом и датчики измерения выбросов углерода.

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Ферма, в которой будет запущен проект, уже частично автоматизирована. Пилотные тесты показали, что роботы могут отлично справляться с работой ночью, пока фермеры спят.

Главный исполнительный директор Food Agility Ричард Нортон сказал, что реальность «выращивания без помощи рук» ближе, чем многие думали.

«Полная автоматизация — это не отдаленное понятие. У нас уже есть шахты в Пилбаре, которые полностью автоматизированы», — сказал он.

Источник: МинФин