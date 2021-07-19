В Австралии откроют полностью роботизированную ферму за $20 миллионов
В Австралии создадут ферму, которой будет управлять искусственный интеллект и роботы. Об этом пишет Processer.
Фото: abc.net.au
3
Инвестиции
Инвестиции в проект под названием «Ферма без помощи рук» составят примерно $20 млн. За разработку проекта отвечает австралийский университет Чарльза Стерта.
► Подписывайтесь на страницу «Минфина» в телеграм-канале: главные финансовые новости
На площади 1900 га будут использоваться беспилотные летательные аппараты, роботизированные тракторы, комбайны с автопилотом и датчики измерения выбросов углерода.
Читайте также: Глава Google предупредил об угрозе свободному интернету и назвал две технологии, которые изменят мир
Ферма, в которой будет запущен проект, уже частично автоматизирована. Пилотные тесты показали, что роботы могут отлично справляться с работой ночью, пока фермеры спят.
Главный исполнительный директор Food Agility Ричард Нортон сказал, что реальность «выращивания без помощи рук» ближе, чем многие думали.
«Полная автоматизация — это не отдаленное понятие. У нас уже есть шахты в Пилбаре, которые полностью автоматизированы», — сказал он.
Источник: МинФин