Рынок земли. Количество сделок превысило одну тысячу (инфографика)

По состоянию на 19 июля в Украине зарегистрировано 1107 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.

Фото: mind.ua

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Детали продаж

Общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 1530 гектаров.

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Наибольшую площадь по сделкам зарегистрировано в Полтавской (351,3 га) Харьковской (237,2 га), Винницкой (132,8 га) и Киевской (106,8 га) областях.

С момента запуска рынка земли подано 3804 заявления от нотариусов для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из которых 3729 согласованы, 26 — ожидают рассмотрения, 491 — получили отказ.

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Предыстория

С 1 июля в Украине открылся рынок земли. Владельцы сельскохозяйственных наделов смогут свободно их продать, а любой желающий гражданин Украины — купить.

Верховная Рада в ночь с 30 на 31 марта 2020 отменила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

Мораторий на продажу земли действовал в Украине с 2001 года. Сначала его продлили до 2005 года. Затем мораторий продолжали ежегодно на 1 год. Последний раз мораторий на продажу земли продлили до конца 2019 года.

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Источник: МинФин