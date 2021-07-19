Курс валют на 16 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

К открытию межбанка доллар не изменился в продаже и в покупке. Евро потерял 6 копеек на покупке и 7 копеек на продаже.

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Валюта Закрытие 15 июля Открытие 16 июля Изменения доллар 27,26/27,28 27,26/27,28 0/0 евро 32,21/32,23 32,15/32,17 6/7 рубль 0,3674/0,3680 0,3670/0,3675 0,0004/0,0005

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,2600−27,2800 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,2131−32,2367. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3674−0,3680.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,15−27,35 гривны. Евро покупают по 32,02 гривны, продают по 32,35 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,20−27,29 гривны, евро — 32,05−32,30 гривны.

Источник: МинФин