Финансы
Курс валют на 16 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок
К открытию межбанка доллар не изменился в продаже и в покупке. Евро потерял 6 копеек на покупке и 7 копеек на продаже.
0
|
Валюта
|
Закрытие 15 июля
|
Открытие 16 июля
|
Изменения
|
доллар
|
27,26/27,28
|
27,26/27,28
|
0/0
|
евро
|
32,21/32,23
|
32,15/32,17
|
6/7
|
рубль
|
0,3674/0,3680
|
0,3670/0,3675
|
0,0004/0,0005
Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,2600−27,2800 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,2131−32,2367. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3674−0,3680.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,15−27,35 гривны. Евро покупают по 32,02 гривны, продают по 32,35 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,20−27,29 гривны, евро — 32,05−32,30 гривны.
Источник: МинФин