Конец недели на валютном рынке: так будет ли все хорошо с гривной

Эта пятница на валютном рынке пройдет не совсем стандартно для традиционного окончания рабочей недели.

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Фактор пятничного снижения деловой активности перед выходными конечно сработает, но не в полной мере.

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Дело в том, что из-за того, что в этот раз выходные приходятся на 17-е и 18-е число — у бизнеса остается достаточно мало времени для полного расчета с государством по налогам, всего лишь 19-е и 20-е июля максимум.

Поэтому многие не захотят рисковать, руководствуясь принципом «мало ли что» и начнут активно рассчитываться с бюджетом уже с сегодняшнего дня. Это добавит статистики торгов. И будет стимулировать значительную часть экспортеров распродавать валютную выручку из-за повышенного спроса на гривну. Параллельно, подобная нехватка гривны у импортеров приведет к сокращению возможности скупки валюты с их стороны, что также будет позитивным фактором для нацвалюты.

Сегодня курсообразование на межбанке будет полностью зависеть от поведения и задач крупных игроков. И их планов по накоплению ресурсов под налоговые платежи, а также операций по финансированию своих текущих расходов в гривне.

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НБУ уже традиционно постарается не вмешиваться в ход торгов, но при существенном избытке предложения все же может выйти с интервенцией по покупке доллара. Задачу по росту ЗВР регулятору никто не отменял. Тем более, перед уже скорыми сентябрьскими выплатами страны по внешним долгам.

В целом, пока ситуация на валютном рынке складывается позитивно для нацвалюты, как за счет бюджетного фактора, так и за счет расклада по ценам на товары традиционного экспорта Украины: металл, подсолнечное масло, руду и сельхозпродукцию. Мы не ожидаем сегодня особых сюрпризов по курсу доллара и евро.

Котировки межбанка, по расчетам «Минфина» 16 июля будут в пределах: доллар — коридор 27,18 — 27,33 грн, евро — коридор 32,00 — 32,38 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,10 — 27,45 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков до 20 коп.

Евро: в банках коридор от 31,90 до 32,45 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,05 — 32,35 грн при спреде до 25 копеек.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,05 — 27,20 грн и продажа 27,27 — 27,45 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,15 — 27,23 грн и продажа 27,24 — 27,30 грн.

Источник: МинФин