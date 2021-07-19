К 2030 году возможен рост цены биткоина до $4,28 миллиона — прогноз экспертов

Неожиданно смелый прогноз стоимости биткоина на ближайший период и отдаленную перспективу опубликовал сайт ixbt. Своим мнением о цене первой криптовалюты поделились 42 эксперта — ученые, работники финансовых организаций и компаний, так или иначе связанных с криптовалютой.

Фото: lenta.ua

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Ближайшее время

Большинство участников (61%) сошлись на том, что биткоин сейчас недооценен: они ожидают, что к концу 2021 года стоимость криптовалюты достигнет отметки в $66 284. Это на 28% выше прогноза, который давала эта же группа экспертов в 2020 году на тот же срок — конец 2021 года.

Будущее биткоина

С 2022-го по 2025 год ожидается плавный рост стоимости биткоина до $318 тыс. на конец 2025 года. А вот дальнейший рост будет взрывным: за пять лет — до $4,28 млн на конец 2030 года.

Большинство участников опроса (54%) считают, что к 2050 году биткоин станет доминирующей силой в мировой системе финансов.

В то же время, 44% участников опроса считают, что этого никогда не случится.

Курс криптовалют на «Минфине»Оппоненты

Другие эксперты, наоборот, прогнозируют биткоину стремительное падение, как генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джеффри Гундлах. Он считает, что криптовалюта упадет в цене до $23 тыс.

Источник: МинФин