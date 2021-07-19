Инвестировать в акции или биткоин — очень рискованно. Лучше купить золото — эксперт

Инвестор Дэвид Тайс, предсказавший кризис 2008 года, делает неутешительные прогнозы для рынка. Он считает, что наступил «очень опасный период для инвесторов», пишет CNBC.

Фото: lmtr.com

2

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке:

главные финансовые новости

По мнению Тайса, поводов для волнения хватает везде — от S&P 500 до Big Tech и биткоина. «Рынок очень переоценен относительно будущих доходов. Мы погружаемся в беспрецедентные долги, — говорит он. — Рынок трежериз ведет себя очень странно, ставки быстро падают».

Читайте также: Возможный глобальный всплеск covid-19 давит на рынок гособлигаций на мировых фондовых площадках

Тайс уверен, что падение рынка неизбежно. Он рекомендует инвесторам взвешивать риски. Попробовать заработать от 3% до 5% при 40% вероятности падения в цене — это, по его мнению, неоправданная тактика. Тайса особенно беспокоят высокотехнологичные компании, такие как Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Alphabet. Люди бросают в них большие средства, считает он, а цены в этом секторе растут.

Он также призывает быть осторожными с криптовалютой. Тайс зашел на этот рынок, когда биткоин стоил $10 тыс., и продал его этой весной, когда он достиг пика в $60 тыс. «В последнее время центробанки все активнее критикуют криптовалюты. Банк международных расчетов и Банк Англии уже выступили с пространными негативными заявлениями. Я считаю, держаться за них будет рискованно», — подчеркивает эксперт.

Читайте также: Автор «Черного Лебедя» утверждает, что стоимость биткоина — «ровно ноль»

Куда инвестировать

Тайс, который уже много лет с оптимизмом смотрит на драгоценные металлы, считает, что сейчас сложилась лучшая за десятилетие ситуация для инвестиций в них.

«Когда вы видите отсутствие дисциплины на финансовых рынках, золото — лучший вариант, — прокомментировал он. — Уже 5000 лет золото и серебро служат защитой от фиатных денег».

В пятницу, 16 июля, золото стоило $1812,50 за унцию. Оно упало на 4% в этом году и на 28% за два года. Тайс ожидает, что золото прибавит 10% и достигнет цены в $2000 за унцию до декабря.

Читайте также: Золото растет, опережая данные по инфляции в США

Контекст

Дэвид Тайс известен как инвестор, играющий на понижение на фоне общего оптимизма рынка. Сейчас он работает советником AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF, которая распоряжается активами на $70 млн.

Он признает, что точно угадать, когда цены начнут падать, достаточно сложно, и он часто спешит. Но он твердо уверен, что коллапс рынка неизбежен.

Источник: МинФин