Главное за понедельник: обзор «банков в смартфоне», рынок земли набирает обороты, а количество должников-украинцев растет

Сколько необанков нужно Украине

Недавно на рынке появился еще один необанк — «Власний рахунок». Он стал уже седьмым по счету мобильным банком в Украине. «Минфин» выяснял, как себя чувствуют уже действующие проекты и для скольких «банков в смартфоне» хватит места на отечественном рынке.

Глава Нацбанка обсудил с Лондонской фондовой биржей приватизацию госбанков

Председатель Национального банк Кирилл Шевченко провел встречу с представителями Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange) по вопросам приватизации украинских государственных банков. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Рынок земли. Количество сделок превысило одну тысячу (инфографика)

По состоянию на 19 июля в Украине зарегистрировано 1107 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.

Количество долгов украинцев выросло почти на 15% — Опендатабот

За первые полгода 2021-го в Едином реестре должников Украины появилось более 700 тысяч новых долгов. Об этом сообщает Опендатабот.

В Украине 1 квадратный метр нового жилья вырос в цене на 10−20% (опрос)

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Украины в январе — июне 2021 года выросла на 10−20%. Зависит она от степени готовности объекта и его местонахождения, сообщила генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская.

Источник: МинФин