Евросоюз и США обвинили Китай в кибератаке через Microsoft Exchange

Евросоюз решительно осудил злонамеренную киберактивность, которая осуществляется с территории Китая, и призвал китайские власти не позволять хакерам использовать свою территорию для совершения преступлений, пишет Европейская правда.

Фото: tadviser.ru

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Что произошло

Кибератака на страны Евросоюза была осуществлена с территории Китая. Хакеры использовали баг в программном обеспечении Exchange Server американской корпорации Microsoft. Это поставило под угрозу тысячи компьютеров, в том числе в европейских странах и институтах ЕС.

Хосеп Боррель также сообщил об обнаружении кибератак групп Advanced Persistent Threat 40 и Advanced Persistent Threat 31 с территории Китая на государственные учреждения и политические организации в ЕС. Целями атак были кража интеллектуальной собственности и шпионаж.

В связи с этим ЕС призывает Китай принять меры против кибератак, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Евросоюз и государства-члены ЕС решительно осуждают вредную кибердеятельность, которая противоречит нормам ответственного поведения государств, одобренным всеми членами ООН. Продолжаем призывать правительство Китая следовать этим нормам и не позволять использовать свою территорию для таких кибератак, принимать необходимые меры для выявления, расследования и реагирования на эту ситуацию», — заявил Боррель.

Использование сервера Microsoft Exchange хакерами привело к рискам для безопасности и значительным экономическим потерям для государственных учреждений и частных компаний, говорится в заявлении.

США уверены в причастности правительства КНР

Власти США вместе с союзниками и партнерами «с высокой степенью уверенности» также считают, что к этому причастно правительство Китая. Власти США заявили, что за кибератаками через Exchange Server стоят злоумышленники, связанные с Министерством госбезопасности Китая.

По словам представительницы Белого дома, министерство КНР сознательно использует киберпреступников-контрактников для проведения несанкционированных киберопераций по всему миру для получения личной выгоды. «Все ради финансовой выгоды связанных с правительством КНР кибероператоров», — заявила она.

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Контекст

В начале марта компания Microsoft сообщила, что новая группа китайских хакеров пытается похитить информацию американских компаний, используя уязвимости в защите сервера Microsoft Exchange.

По данным ESET, хакерская активность была обнаружена по более 5000 почтовых серверов, принадлежащих различным компаниям и госучреждениям более чем в 115 странах мира. Microsoft рекомендовала обновить Exchange Server или запустить специальную программу.

Источник: МинФин